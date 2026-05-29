Finanzen

Die dunkle Seite der Nvidia-Aktie: Wenn der Rekord zum Minimum wird, wird das Spiel gefährlich

Der Tech-Gigant Nvidia erzielte erneut die Prognosen der Analysten, warf im vergangenen Quartal hohes Wachstum und starke Umsatzzahlen aus und erhöhte so manches Anlegervermögen ordentlich. Die Frage ist nur, ob Investoren dieser Rally auch künftig vertrauen können. Wie geht es bei der Nvidia-Aktie weiter?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.05.2026 12:32
Lesezeit: 8 min
Die dunkle Seite der Nvidia-Aktie: Wenn der Rekord zum Minimum wird, wird das Spiel gefährlich
Nvidia-Aktie im Fokus der Investoren: Nvidia-CEO Jensen Huang treibt den KI-Boom voran. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum die Nvidia-Aktie trotz Rekordzahlen unter Druck gerät.
  • Wie hohe Erwartungen den KI-Boom an der Börse gefährden.
  • Welche Risiken hinter Nvidias glänzenden Quartalszahlen stehen.

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