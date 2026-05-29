Finanzen

Die dunkle Seite der Nvidia-Aktie: Wenn der Rekord zum Minimum wird, wird das Spiel gefährlich

Der Tech-Gigant Nvidia erzielte erneut die Prognosen der Analysten, warf im vergangenen Quartal hohes Wachstum und starke Umsatzzahlen aus und erhöhte so manches Anlegervermögen ordentlich. Die Frage ist nur, ob Investoren dieser Rally auch künftig vertrauen können. Wie geht es bei der Nvidia-Aktie weiter?