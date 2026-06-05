Technologie

Appell an die Tech-Riesen: Anthropic fordert globale KI-Pause

Der OpenAI-Rivale Anthropic plädiert überraschend für eine kontrollierte Pause bei der Entwicklung extrem leistungsstarker Künstlicher Intelligenz. Ziel sei es, der Gesellschaft Zeit zur Anpassung zu geben und die Sicherheitsforschung zu stärken, um KI langfristig im Sinne der Menschheit zu lenken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.06.2026 09:29
Aktualisiert: 05.06.2026 09:29
Lesezeit: 1 min
Appell an die Tech-Riesen: Anthropic fordert globale KI-Pause
Anthropic fordert eine globale KI-Pause mit Kontrollsystem. Warum der Vorstoß nötig ist, woran er scheitern könnte und was Claude damit zu tun hat (Foto: dpa). Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum Anthropic eine globale KI-Pause fordert – obwohl die Firma selbst KI entwickelt.
  • Weshalb ein Moratorium nur funktioniert, wenn alle großen Tech-Konzerne mitmachen.
  • Welche konkreten Kontrollmechanismen Anthropic vorschlägt, um einen heimlichen Vorteil zu verhindern.

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