Technologie
Kommentar

Cybersicherheit braucht weniger Angst und mehr Wissen

Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, Cybersicherheit als Weltuntergang zu verkaufen. Wir sollten sie stattdessen als Teil der grundlegenden Unternehmenshygiene begreifen. Weniger Drama, mehr Wissen.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
05.07.2026 11:00
Lesezeit: 7 min
Cybersicherheit braucht weniger Angst und mehr Wissen
Cybersicherheit sollte als Geschäftshygiene statt als Apokalypse gesehen werden. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum KI-Unternehmen bei der Vermarktung von Cybersicherheit gezielt auf Panikmache setzen.
  • Weshalb viele Firmen trotz drohender Cyberangriffe an grundlegenden Schutzmaßnahmen wie Backups scheitern.
  • Wie simples Wissen und einfache Geschäftshygiene Unternehmen effektiver schützen als panikgetriebene Sicherheitsprodukte.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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