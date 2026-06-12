Politik

Reform der Migrationspolitik: Neue EU-Asylregeln starten mit Skepsis

In der Europäischen Union gelten ab sofort grundlegend reformierte Regeln für das Asylsystem. Die neuen Richtlinien sollen die Erfassung von Geflüchteten und die Solidarität unter den Mitgliedstaaten neu regeln. Ob alle Länder die Vorgaben reibungslos umsetzen, ist jedoch hochgradig umstritten.