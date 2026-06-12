Politik

Reform der Migrationspolitik: Neue EU-Asylregeln starten mit Skepsis

In der Europäischen Union gelten ab sofort grundlegend reformierte Regeln für das Asylsystem. Die neuen Richtlinien sollen die Erfassung von Geflüchteten und die Solidarität unter den Mitgliedstaaten neu regeln. Ob alle Länder die Vorgaben reibungslos umsetzen, ist jedoch hochgradig umstritten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 13:07
Lesezeit: 3 min
Reform der Migrationspolitik: Neue EU-Asylregeln starten mit Skepsis
Die Asylreform der EU startet: Strenge Grenzverfahren und neue Solidarität in Europa. Warum Experten massiv an der Praxisumsetzung des GEAS zweifeln (Foto dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum Experten an der reibungslosen Umsetzung der neuen europäischen Asylregeln zweifeln.
  • Weshalb der geplante Solidaritätsmechanismus zur Verteilung der Schutzsuchenden auf erheblichen Widerstand stößt.
  • Welche Auswirkungen die erweiterte Liste sicherer Herkunftsstaaten auf den Zugang zum Arbeitsmarkt hat.

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