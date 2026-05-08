Politik

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen: Ohne Zuwanderung droht der Kollaps in der Pflege

Der deutsche Pflegesektor wächst – aber fast nur noch durch Fachkräfte aus dem Ausland. Mittlerweile besitzt jeder fünfte Beschäftigte in der Branche keinen deutschen Pass. Angesichts des demografischen Wandels wird die Rekrutierung internationaler Talente zur existenziellen Überlebensfrage für das System.