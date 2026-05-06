Novo Nordisk-Aktie: Erfolg der Wegovy-Abnehmpille – und überraschend gute Zahlen

Novo Nordisk-Aktie zieht an: Neue Wegovy-Pille sorgt für Optimismus trotz Preisdrucks

Die Novo Nordisk-Aktie reagiert positiv auf überraschend starke Quartalszahlen und eine angehobene Prognose für das laufende Jahr. Der dänische Pharmariese profitiert dabei vor allem vom erfolgreichen Marktstart seiner neuen Wegovy-Pille in den USA. Gleichzeitig bleibt der Konzern jedoch mit erheblichem Preisdruck und wachsender Konkurrenz im GLP-1-Markt konfrontiert.

Im vorbörslichen Mittwochshandel legte die Novo Nordisk-Aktie zeitweise deutlich zu. Via Tradegate stieg der Kurs um annähernd 4 Prozent auf 40,20 Euro. Anleger honorierten insbesondere die angehobenen Novo Nordisk-Ziele und den starken Absatz der neuen Wegovy-Abnehmpille.

Starker Start der Wegovy-Pille

Novo Nordisk bezeichnet die erst kürzlich in den USA gestartete orale Version von Wegovy als die bislang erfolgreichste Einführung eines GLP-1-Medikaments auf dem amerikanischen Markt. Nach Unternehmensangaben wurden seit dem Start bereits mehr als zwei Millionen Rezepte ausgestellt. "Der starke Absatz von Wegovy zusammen mit dem anhaltenden Wachstum im internationalen Geschäft hat uns dazu veranlasst, unsere Prognose für 2026 anzuheben", erklärte Konzernchef Mike Doustdar bei Vorlage der Novo Nordisk-Bilanz.

Auch in einer weiteren Stellungnahme betonte Doustdar: "Wegovy sorgt für einen starken Start ins Jahr 2026, angeführt von der schnellen Akzeptanz der Wegovy-Pille." Die Novo Nordisk-Aktie erhält damit Rückenwind in einem Umfeld, das zuletzt von Unsicherheit geprägt war. Besonders der Bereich Obesity Care entwickelte sich dynamisch. Hier stieg der bereinigte Umsatz währungsbereinigt um 22 Prozent.

Novo Nordisk-Prognose leicht höher

Die verbesserten Erwartungen spiegeln sich nun auch in den aktualisierten Novo Nordisk-Zielen wider. Das Management rechnet für 2026 beim bereinigten Umsatz sowie beim bereinigten operativen Ergebnis zu konstanten Wechselkursen jeweils nur noch mit einem Rückgang von vier bis zwölf Prozent. Zuvor war ein Minus von fünf bis 13 Prozent prognostiziert worden. Die Anhebung der Novo Nordisk-Ziele gilt als Signal dafür, dass die höheren Absatzmengen im Geschäft mit Adipositas-Therapien den starken Preisverfall zumindest teilweise kompensieren können.

Die Novo Nordisk-Bilanz zeigt allerdings weiterhin deutliche Belastungen durch niedrigere Verkaufspreise im US-Markt. Der bereinigte Umsatz sank im ersten Quartal währungsbereinigt um vier Prozent auf 70,063 Milliarden Dänische Kronen. Hauptgrund waren niedrigere realisierte Preise in den USA. Auch das bereinigte operative Ergebnis ging zurück. Der operative Gewinn lag bei 32,858 Milliarden Dänische Kronen und damit 15 Prozent unter dem Vorjahreswert beziehungsweise sechs Prozent niedriger auf vergleichbarer Basis.

Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Entsprechend positiv fiel die Reaktion an der Börse aus und auf den Novo Nordisk-Aktienkurs aus.

Sondereffekt treibt Umsatz massiv nach oben

Die ausgewiesene Novo Nordisk-Bilanz fiel deutlich stärker aus als die bereinigten Kennzahlen vermuten lassen. Hintergrund ist ein erheblicher Sondereffekt durch die Auflösung einer Rückstellung für ein US-Rabattprogramm. Die Rückstellung für das sogenannte 340B-Arzneimittelpreisprogramm in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar wurde aufgelöst. Dadurch stieg der ausgewiesene Umsatz nominal um 24 Prozent beziehungsweise laut anderer Berechnung sogar um 32 Prozent auf 96,82 Milliarden beziehungsweise 96,823 Milliarden Dänische Kronen.

Der operative Gewinn sprang wegen dieses Effekts um 54 Prozent auf 59,6 Milliarden Dänische Kronen. Der Konzerngewinn lag bei fast 49 Milliarden Kronen. Die Novo Nordisk-Bilanz wurde dadurch erheblich verzerrt. Investoren konzentrieren sich daher vor allem auf die bereinigten Kennzahlen und die Entwicklung des Novo Nordisk-Aktienkurses.

Novo Nordisk-Aktie: Wettbewerb mit Eli Lilly verschärft sich

Trotz des erfolgreichen Wegovy-Starts bleibt der Wettbewerb im GLP-1-Markt intensiv. Besonders US-Konkurrent Eli Lilly setzt Novo Nordisk zunehmend unter Druck. Anfang April erhielt Eli Lilly von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Konkurrenzpräparat Foundayo. Damit verliert Novo Nordisk seine bisherige Stellung als alleiniger Anbieter einer Abnehmpille in den USA.

Zusätzlich belasten hohe Rabattforderungen und der zunehmende Preisdruck die Margen im wichtigen US-Geschäft. Zwar wachsen die Verkaufsvolumina bei Ozempic und Rybelsus weiter, wertmäßig stehen die Produkte jedoch unter Druck. Weiterlesen Novo Nordisk-Aktie: KI von OpenAI soll Pharmaentwicklung beschleunigen

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Neue Produkte sollen Novo Nordisk Wachstum sichern

Novo Nordisk setzt deshalb auf Innovationen und Pipeline-Fortschritte. Im März erhielt Wegovy HD mit Semaglutid 7,2 mg die FDA-Zulassung. In Studien führte die höher dosierte Spritze zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 20,7 Prozent beziehungsweise fast 21 Prozent. Darüber hinaus startete Novo Nordisk das Phase-3-Programm "AMAZE" für Zenagamtide. Zusätzlich erhielt das Unternehmen die US-Zulassung für Awiqli, das erste einmal wöchentlich zu spritzende Basalinsulin.

Die Novo Nordisk-Ziele umfassen außerdem die geplante Einführung der Wegovy-Pille außerhalb der USA in der zweiten Jahreshälfte 2026, sofern die regulatorischen Entscheidungen positiv ausfallen. Langfristig bleibt der Markt für Diabetes- und Adipositas-Therapien attraktiv. Dennoch dürfte die Entwicklung des Novo Nordisk-Aktienkurses weiterhin stark von Preisdruck, Wettbewerb und der Stabilisierung der US-Margen abhängen.

Novo Nordisk-Aktie: Schlüsselspieler im GLP-1-Markt

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Novo Nordisk trotz erheblicher Herausforderungen weiterhin großes Potenzial besitzt. Besonders die starke Nachfrage nach der Wegovy-Pille gibt dem Konzern neuen Schwung und stabilisiert die Erwartungen der Anleger. Die angehobenen Novo Nordisk-Ziele und die positive Reaktion auf den Novo Nordisk-Aktienkurs verdeutlichen, wie wichtig Innovationen im umkämpften Adipositas-Markt geworden sind. Gleichzeitig bleibt der Druck durch sinkende Preise und den Wettbewerb mit Eli Lilly hoch. Für langfristig orientierte Investoren könnte die Novo Nordisk-Aktie dennoch interessant bleiben, sofern es gelingt, die Marktposition im GLP-1-Segment weiter auszubauen und die Margen nachhaltig zu stabilisieren.