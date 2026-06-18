Politik

Pistorius zu Hormus-Mission: "Wir sind jedenfalls ready"

Zwei Schiffe der Deutschen Marine haben den Suezkanal passiert. Im Roten Meer sollen sie sich bereithalten, um bei Bedarf schnell in der Straße von Hormus einsatzbereit zu sein.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
18.06.2026 11:48
Lesezeit: 2 min
Pistorius zu Hormus-Mission: "Wir sind jedenfalls ready"
Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister, spricht beim Nato-Verteidigungsministertreffen. (Foto: dpa) Foto: Malin Wunderlich

Im Folgenden:

  • Warum die Bundeswehr ihre Marineschiffe Richtung Hormus verlegt.
  • Welche Voraussetzungen für einen Einsatz noch fehlen.
  • Wie schnell deutsche Minenräumer einsatzbereit sein könnten.

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