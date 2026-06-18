Politik

Was könnte billiger werden, wenn der Krieg im Iran tatsächlich zu Ende geht?

Eine belastbare Waffenruhe zwischen den USA und Iran könnte die Rohstoffmärkte deutlich entlasten. Neben Öl und Gas wären auch Dünger, Bitumen, Chemikalien, Kunststoffe und Aluminium betroffen.
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Albina Kenda, Vasilij Krivec, Jurij Šimac
18.06.2026 08:39
Lesezeit: 10 min
Was könnte billiger werden, wenn der Krieg im Iran tatsächlich zu Ende geht?
Öl, Gas, Dünger und Asphalt hoffen auf Entspannung. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Was bei einer Waffenruhe zwischen den USA und Iran wieder billiger werden könnte.
  • Warum die Öffnung der Straße von Hormus die globalen Energiekosten spürbar entlastet.
  • Wie sinkende Rohstoffpreise die Inflation dämpfen und den Notenbanken neuen geldpolitischen Spielraum verschaffen.

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