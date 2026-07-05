Finanzen

Interview: Ich lebe in Japan und investiere

Dita Vārna Yoshimura lebte lange von Gehalt zu Gehalt, dann entdeckte sie durch ihren Mann die Börse. Heute investiert die Lettin aus Japan selbstständig, spricht offen über Gewinne, Fehler und darüber, warum Anfänger erfahrene Begleitung brauchen.
Autor
avtor
Monta Šķupele
05.07.2026 14:11
Lesezeit: 9 min
Interview: Ich lebe in Japan und investiere
Am japanischen Aktienmarkt gilt dasselbe wie hier: Information ist alles. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Wie eine Privatanlegerin in Japan ihr Startkapital an der Börse vervierfacht hat.
  • Warum Einsteiger an den Aktienmärkten laut einer erfahrenen Traderin professionelle Begleitung benötigen.
  • Weshalb Swing Trading und technische Kennzahlen für die Investorin den größten Erfolg bringen.

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Monta Šķupele

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Monta Šķupele arbeitet für Investoru Klubs, das lettische Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern.

 
 
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