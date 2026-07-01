Immobilien

Mehr Rechte für Mieter: So reformiert das Kabinett das Mietrecht

Mietpreisbremse, Möblierung, Kündigung: Im April 2026 wurde ein Entwurf zur Änderung des Mietrechts im Bundeskabinett angenommen. Was diese Änderung bedeutet und was auf Mieter und Vermieter zu kommt.
Autor
avtor
Nataly Sesic
01.07.2026 11:08
Lesezeit: 3 min
Mehr Rechte für Mieter: So reformiert das Kabinett das Mietrecht
Mietrechtsreform 2026: Was sich für Mieter und Vermieter ändert. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Was besagt die neue Mietreform?
  • Welche Novellen gibt es?
  • Wo liegen die Vor- und Nachteile für Mieter und Vermieter?

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Nataly Sesic
Nataly Sesic ist seit 2023 als freie Autorin im Bereich Immobilien bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war sie als Producerin bei Galileo beschäftigt und hat frei für internationale Marken wie Apple Music und The Walt Disney Company gearbeitet. Neben Immobilien ist ihr Steckenpferd Musik – der Spagat zwischen Kunst und Politik macht ihr dabei besonders Spaß. Sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und macht aktuell ihren Master in Buchwissenschaft.
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