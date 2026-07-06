Politik

Nato-Gipfel: Zahlreiche Festnahmen in der Türkei

Die Behörden haben kurz vor dem Nato-Gipfel, der am 7. und 8. Juli stattfindet, ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Razzien treffen unter anderen Journalisten und linke Gruppierungen. Das stößt auf Kritik.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.07.2026 08:08
Lesezeit: 1 min
Nato-Gipfel: Zahlreiche Festnahmen in der Türkei
Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Polizei habe bei Razzien zahlreiche Verdächtige festgenommen. (Foto: dpa) Foto: Erdem Sahin

Im Folgenden:

  • Warum die türkische Regierung Journalisten und Aktivisten festnehmen lässt.
  • Wie die Behörden die massiven Sicherheitsmaßnahmen und Razzien begründen.
  • Welche Vorwürfe Journalistenverbände der türkischen Regierung machen.

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