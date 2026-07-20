Wirtschaft

Aquaductus: Erste Nordsee-Wasserstoffpipeline nimmt konkrete Formen an

Eine Wasserstoffpipeline soll künftig grünen Wasserstoff aus der Nordsee an Land bringen und die Energieversorgung stärken. Jetzt beginnen wichtige Untersuchungen für das milliardenschwere Vorhaben. Gleichzeitig sorgen die Pläne auf Norderney für Sorgen und kontroverse Diskussionen.