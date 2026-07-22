Finanzen

US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen

Spannung an den Finanzmärkten: Erfahren Sie, welche Entwicklungen die Wall Street derzeit in Atem halten und worauf sich Anleger jetzt einstellen müssen.
Autor
Bonnier Investor
22.07.2026 22:05
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Märkte unter Druck durch steigende Ölpreise

Die Aktien an der Wall Street schlossen am Mittwoch im Minus, da sich die Anleger auf den Beginn der Veröffentlichung der Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne in dieser Woche vorbereiteten und gleichzeitig die steigenden Ölpreise aufmerksam verfolgten.

Der S&P 500 gab um 0,14 Prozent nach und der technologielastige Nasdaq verlor 0,5 Prozent, während der Dow Jones um minimale 0,01 Prozent im Minus schloss.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die USA den elften Tag in Folge Angriffe gegen den Iran flogen. Die Rohöl-Referenzsorte Brent verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 93,80 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie im Handelsverlauf Höchststände von über 95 US-Dollar erreicht hatte.

US-Außenminister Marco Rubio warf dem Iran vor, „die Verhandlungen nicht ernst zu nehmen“.

Tech-Schwergewichte im Fokus der Börse

Technologieaktien führten die Gewinnerliste an der Wall Street an, wobei Giganten wie Nvidia und Broadcom Gewinne von 2,6 Prozent bzw. 3,1 Prozent verzeichneten.

Unterdessen legten die Aktien von Advanced Micro Devices um 2,4 Prozent zu, und die Papiere von Dell kletterten um 9,7 Prozent nach oben.

Die Verlustliste wurde von Mark Zuckerbergs Meta angeführt, deren Aktien mit einem Minus von 2,7 Prozent schlossen, gefolgt von Microsoft mit einem Minus von 2,3 Prozent.

Auch die Aktien von Amazon und Apple schlossen am Mittwoch im Minus, während die Papiere der Google-Mutter Alphabet im Vorfeld der nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen um 0,6 Prozent nachgaben.

Stellenabbau und die Zukunft der künstlichen Intelligenz

Dies folgte auf Stellenstreichungen bei Amazon in der Abteilung für allgemeine künstliche Intelligenz (AGI). Dies ist der jüngste Schritt in einer Reihe kleinerer Stellenkürzungen im gesamten Unternehmen seit einem weitaus größeren Stellenabbau im Januar.

Unter allgemeiner künstlicher Intelligenz versteht man ein KI-System, das die menschliche Intelligenz übertrifft und autonom lernen, sich weiterentwickeln und agieren kann. Viele der führenden KI-Unternehmen arbeiten an der Entwicklung ähnlicher Systeme, in der Hoffnung, diese zur Lösung komplexer Probleme einzusetzen.

Die Anleger richten ihr Augenmerk weiterhin darauf, ob die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur und -Software angesichts der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison die hohen Bewertungen im Technologiesektor weiterhin rechtfertigen kann.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen
22.07.2026

Spannung an den Finanzmärkten: Erfahren Sie, welche Entwicklungen die Wall Street derzeit in Atem halten und worauf sich Anleger jetzt...

Preisoffensive im Handel: Wie Sie jetzt bei Haushaltswaren und Hörbüchern kräftig sparen können
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Preisoffensive im Handel: Wie Sie jetzt bei Haushaltswaren und Hörbüchern kräftig sparen können
22.07.2026

Sommerzeit ist Angebotszeit: Während Verbraucher ihre Ausgaben genauer planen, überbieten sich Händler mit attraktiven Preisaktionen....

NATO-Verteidigungsausgaben: Wer für das neue Fünf-Prozent-Ziel zahlt
DWN
Politik
Politik NATO-Verteidigungsausgaben: Wer für das neue Fünf-Prozent-Ziel zahlt
22.07.2026

Die NATO rüstet auf wie seit Jahrzehnten nicht mehr, doch zwischen den Mitgliedstaaten liegen Welten. Während Polen und die baltischen...

Lufthansa baut München zum Mega-Drehkreuz aus
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Lufthansa baut München zum Mega-Drehkreuz aus
22.07.2026

Die Lufthansa plant Größeres in München: Die Nummer zwei der deutschen Flughäfen soll mit einem milliardenteuren Ausbau international...

Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg
DWN
Technologie
Technologie Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg
22.07.2026

Die vollständig menschenleere Fabrik galt lange als Ideal der Industrie. Doch ausgerechnet leistungsfähigere KI-Systeme machen...

Infrastruktur-Krise: Kommunaler Investitionsstau erreicht Rekordhoch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Infrastruktur-Krise: Kommunaler Investitionsstau erreicht Rekordhoch
22.07.2026

Durch die stagnierende Wirtschaft brechen den Kommunen die Steuereinnahmen weg, während gleichzeitig die Ausgaben für Soziales massiv...

Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende
DWN
Finanzen
Finanzen Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende
22.07.2026

Wer innerhalb Europas fliegt, muss sich auf neue Regeln einstellen. Die geplante Reform verspricht mehr Transparenz und zusätzliche Rechte...

BMW-Aktie: Rätsel um in Kaliningrad produzierte BMW – wie ist das möglich?
DWN
Finanzen
Finanzen BMW-Aktie: Rätsel um in Kaliningrad produzierte BMW – wie ist das möglich?
22.07.2026

Obwohl BMW seine Aktivitäten in Russland vor Jahren eingestellt hat, werden in Kaliningrad wieder SUV der Marke montiert. Die Herkunft der...