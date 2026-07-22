US-Börsenbericht: Ölpreis erreicht 95 Dollar und Anleger rüsten sich für Tech-Quartalszahlen

Märkte unter Druck durch steigende Ölpreise

Die Aktien an der Wall Street schlossen am Mittwoch im Minus, da sich die Anleger auf den Beginn der Veröffentlichung der Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne in dieser Woche vorbereiteten und gleichzeitig die steigenden Ölpreise aufmerksam verfolgten.

Der S&P 500 gab um 0,14 Prozent nach und der technologielastige Nasdaq verlor 0,5 Prozent, während der Dow Jones um minimale 0,01 Prozent im Minus schloss.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die USA den elften Tag in Folge Angriffe gegen den Iran flogen. Die Rohöl-Referenzsorte Brent verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 93,80 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie im Handelsverlauf Höchststände von über 95 US-Dollar erreicht hatte.

US-Außenminister Marco Rubio warf dem Iran vor, „die Verhandlungen nicht ernst zu nehmen“.

Tech-Schwergewichte im Fokus der Börse

Technologieaktien führten die Gewinnerliste an der Wall Street an, wobei Giganten wie Nvidia und Broadcom Gewinne von 2,6 Prozent bzw. 3,1 Prozent verzeichneten.

Unterdessen legten die Aktien von Advanced Micro Devices um 2,4 Prozent zu, und die Papiere von Dell kletterten um 9,7 Prozent nach oben.

Die Verlustliste wurde von Mark Zuckerbergs Meta angeführt, deren Aktien mit einem Minus von 2,7 Prozent schlossen, gefolgt von Microsoft mit einem Minus von 2,3 Prozent.

Auch die Aktien von Amazon und Apple schlossen am Mittwoch im Minus, während die Papiere der Google-Mutter Alphabet im Vorfeld der nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen um 0,6 Prozent nachgaben.

Stellenabbau und die Zukunft der künstlichen Intelligenz

Dies folgte auf Stellenstreichungen bei Amazon in der Abteilung für allgemeine künstliche Intelligenz (AGI). Dies ist der jüngste Schritt in einer Reihe kleinerer Stellenkürzungen im gesamten Unternehmen seit einem weitaus größeren Stellenabbau im Januar.

Unter allgemeiner künstlicher Intelligenz versteht man ein KI-System, das die menschliche Intelligenz übertrifft und autonom lernen, sich weiterentwickeln und agieren kann. Viele der führenden KI-Unternehmen arbeiten an der Entwicklung ähnlicher Systeme, in der Hoffnung, diese zur Lösung komplexer Probleme einzusetzen.

Die Anleger richten ihr Augenmerk weiterhin darauf, ob die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur und -Software angesichts der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison die hohen Bewertungen im Technologiesektor weiterhin rechtfertigen kann.