Finanzen

Kapitalrente 2028: Was Sie erwarten dürfen, wenn Sie mit 30, 40 oder erst 50 beginnen

Die aktuelle Rentenreform sieht ab 2028 auch eine Kapitalrente vor, bei der Anteile der Rentenbeiträge am Kapitalmarkt angelegt werden. Das soll, je nach nach Einzahlungszeitraum, unterschiedlich attraktive Zusatzrenten für das Alter bringen. Anhand von Durchschnittseinkommen lassen sich die ungefähren Effekte berechnen.