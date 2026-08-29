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Kapitalrente 2028: Was Sie erwarten dürfen, wenn Sie mit 30, 40 oder erst 50 beginnen

Die aktuelle Rentenreform sieht ab 2028 auch eine Kapitalrente vor, bei der Anteile der Rentenbeiträge am Kapitalmarkt angelegt werden. Das soll, je nach nach Einzahlungszeitraum, unterschiedlich attraktive Zusatzrenten für das Alter bringen. Anhand von Durchschnittseinkommen lassen sich die ungefähren Effekte berechnen.
Autor
Stephanie Schoen
29.08.2026 12:27
Lesezeit: 6 min
Kapitalrente 2028: Was Sie erwarten dürfen, wenn Sie mit 30, 40 oder erst 50 beginnen
Die Kapitalrente, die 2028 starten soll, soll die Rente im Alter aufstocken. Doch der Einzahlungszeitraum ist entscheidend. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Was die Kapitalrente genau ist
  • Wie sich Zinseszinseffekte bei unterschiedlichen Einzahlungszeiträumen auswirken können
  • Welche Zusatzrenten sich dabei für das Alter erwirtschaften lassen

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