Eli Lilly-Aktie: Neues Supermedikament gegen Adipositas

Eli Lilly-Aktie profitiert vom nächsten Hoffnungsträger

„Es steht in einer Klasse für sich. Eine solche Gewichtsreduktion hat man noch nie zuvor gesehen“, sagt Patrik Jönsson, schwedischer Topmanager von Eli Lilly, der unsere Kollegen von Dagens Industri bei einem Besuch in Schweden exklusiv getroffen hat. Das Medikament, über das er spricht, ist Retatrutide. In der Phase-3-Studie Triumph-1 zeigte es bei den Studienteilnehmern nach 80 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 28,3 Prozent.

Das liegt auf dem Niveau der bariatrischen Chirurgie, also Operationen an Magen oder Darm, etwa eines Magenbypasses, bei dem der Magen verkleinert wird. Vor der neuen Generation von Gewichtsmedikamenten war dies mit Abstand die wirksamste Methode, um Patienten beim Abnehmen zu helfen.

Zum Vergleich: Menschen, die Novo Nordisks Wegovy einnehmen, verlieren nach 72 Wochen üblicherweise etwa 14 Prozent ihres Gewichts. Patienten mit Eli Lillys Mounjaro verlieren im selben Zeitraum etwa 20 Prozent.

In einer weiteren Eli-Lilly-Studie, Triumph-4, gingen zudem die Schmerzen bei Studienteilnehmern mit Kniearthrose, die Retatrutide einnahmen, deutlich zurück. „Das ähnelt nichts, was ich bisher gesehen habe“, sagt Patrik Jönsson. Er ist für Eli Lillys Geschäft außerhalb der USA verantwortlich und damit einer der mächtigsten Menschen der Pharmabranche sowie einer der einflussreichsten Schweden in der Wirtschaft. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Warum Retatrutide anders wirkt

Das Geheimnis von Retatrutide besteht darin, dass das Medikament einen weiteren Rezeptor aktiviert. Der aktuelle Blockbuster Mounjaro aktiviert zwei Rezeptoren, Novo Nordisks Wegovy nur einen. Alle drei Rezeptoren, die Retatrutide aktiviert, beginnen mit G. Das hat dem Wirkstoffkandidaten den Spitznamen „Triple G“ eingebracht.

„Wir werden im ersten Quartal 2027 ein Registrierungspaket haben, das wir bei der FDA einreichen können“, sagt Patrik Jönsson mit Blick auf den weiteren Weg von Retatrutide. Die FDA ist die amerikanische Arzneimittelbehörde. „Danach dauert es typischerweise drei bis zwölf Monate, bis die FDA mitteilt, ob das Medikament zugelassen wird, abhängig von der Art des Antragsverfahrens.“

„Wir planen, unseren Antrag bei der EMA, der europäischen Arzneimittelagentur, relativ kurz nach dem FDA-Antrag einzureichen. Das bedeutet, dass das Medikament 2028 in Schweden verfügbar sein könnte, wenn alles nach Plan läuft“, sagt er weiter. Für die Eli Lilly-Aktie ist Retatrutide damit ein potenzieller weiterer Wachstumstreiber. Der Konzern hat mit Mounjaro bereits gezeigt, wie stark der Markt für moderne Adipositas-Medikamente wachsen kann. Bild: ChatGPT

Die Gewichtsmedikamente, die zum Erfolg wurden

Mounjaro wird von Eli Lilly hergestellt und enthält den Wirkstoff Tirzepatid. Das Medikament kann auch gegen Diabetes eingesetzt werden. In den USA ist das Gewichtsmedikament unter dem Namen Zepbound bekannt.

Wegovy wird von Novo Nordisk hergestellt und enthält den Wirkstoff Semaglutid. Novo Nordisk produziert auch Ozempic, das ebenfalls Semaglutid enthält, aber gegen Diabetes eingesetzt werden soll.

Tirzepatid und Semaglutid ahmen GLP-1 nach, ein natürliches Hormon, das normalerweise beim Essen ausgeschüttet wird, und binden an dessen Rezeptor. Tirzepatid ahmt zusätzlich ein weiteres natürliches Hormon namens GIP nach und bindet auch an dessen Rezeptor.

Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass Tirzepatid und Semaglutid die Insulinfreisetzung der Bauchspeicheldrüse bei Nahrungsaufnahme erhöhen. Das hilft, den Blutzucker zu kontrollieren, Hunger zu dämpfen und in Kombination mit weiteren Lebensstiländerungen Gewicht zu verlieren. Häufige Nebenwirkungen beider Wirkstoffe sind Durchfall, Erbrechen und Übelkeit.

Schweden könnte neue Medikamente verpassen

Patrik Jönsson ist besorgt, dass Schweden künftig Gefahr läuft, neue bahnbrechende Medikamente zu verpassen. „Nur 45 Prozent der neuen Medikamente, die in der EU zugelassen werden, werden für schwedische Patienten verfügbar, und der Trend zeigt nach unten. Das ist besorgniserregend für schwedische Patienten“, sagt er.

Er warnt, dass dies auch Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. „Bioarctics Lecanemab, das in Schweden nicht für eine Erstattung zugelassen wurde, ist ein Beispiel. Das macht es für Schweden schwieriger, Investitionen anzuziehen“, sagt Patrik Jönsson.

„Wir sind hervorragend in der Forschung. Wir haben eine fantastische klinische Tätigkeit. Unsere Register sind einzigartig. Aber wir ernten die Früchte daraus nicht vollständig. Schweden könnte ein Vorreiterland werden“, sagt er weiter.

Kostenfrage bleibt politisch heikel

Als die schwedische Zahn- und Arzneimittelbehörde TLV den Antrag von Novo Nordisk auf Erstattung für das Gewichtsmedikament Wegovy ablehnte, teilte die Behörde Di mit, es würde rund 4,98 Milliarden Euro kosten, wenn alle in Schweden infrage kommenden Personen das Medikament nähmen. Dabei geht es um rund 1,6 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Die Gesamtkosten aller Medikamente, die durch den schwedischen Hochkostenschutz gedeckt sind, lagen 2025 bei 4,30 Milliarden Euro.

Vier Dosen, die für vier Wochen reichen, von Novo Nordisks Wegovy oder Eli Lillys Gewichtsmedikament Mounjaro können je nach Dosierung bis zu rund 362 Euro kosten. Eli Lilly hat kürzlich in Schweden eine Erstattung für Mounjaro bei Adipositas beantragt. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass die volkswirtschaftlichen Kosten deutlich niedriger ausfallen würden als das Schreckensszenario der TLV. Ein Grund sei, dass Erfahrungen zeigten, dass nicht alle Menschen mit einem BMI über 30 eine Behandlung suchten. Weiterlesen Ozempic und Mounjaro: Die gefährliche Wahrheit über den schnellen Gewichtsverlust

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Was das für die Eli Lilly-Aktie bedeutet

„Adipositas kostet die schwedische Gesellschaft jährlich mehr als 9,06 Milliarden Euro an direkten und indirekten Kosten. Deshalb muss man dies aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten. Die Preisgestaltung von Adipositas-Medikamenten ist angemessen, gemessen am Wert, den sie schaffen“, sagt Patrik Jönsson.

Für die Eli Lilly-Aktie bleibt der Markt für Adipositas-Medikamente damit ein zentraler Wachstumstreiber. Retatrutide könnte den Wettbewerb mit Novo Nordisk weiter verschärfen und Eli Lillys Position im Pharmasektor stärken. Gleichzeitig zeigt die Debatte in Schweden, dass Zulassung, Erstattung und politische Kostenfragen entscheidend dafür werden, wie schnell neue Medikamente tatsächlich bei Patienten ankommen.