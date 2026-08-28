Wirtschaft

EU-Förderprogramme: Wo deutsche Firmen jetzt Millionen bekommen können

Brüssel verteilt 2026 Millionen für Technologien, die Europas Wirtschaft unabhängiger und wettbewerbsfähiger machen sollen. Besonders auffällig: Neben KI, Gesundheit und grüner Energie rückt erstmals die Verteidigung massiv in den Fokus. Für deutsche Unternehmen eröffnen sich damit neue Finanzierungschancen, doch einige wichtige Bewerbungsfristen laufen bereits im Herbst ab.