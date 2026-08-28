Wirtschaft

EU-Förderprogramme: Wo deutsche Firmen jetzt Millionen bekommen können

Brüssel verteilt 2026 Millionen für Technologien, die Europas Wirtschaft unabhängiger und wettbewerbsfähiger machen sollen. Besonders auffällig: Neben KI, Gesundheit und grüner Energie rückt erstmals die Verteidigung massiv in den Fokus. Für deutsche Unternehmen eröffnen sich damit neue Finanzierungschancen, doch einige wichtige Bewerbungsfristen laufen bereits im Herbst ab.
Autor
avtor
Teja Grapulin
28.08.2026 12:25
Lesezeit: 8 min
EU-Förderprogramme: Wo deutsche Firmen jetzt Millionen bekommen können
Neue EU-Förderprogramme öffnen Firmen Zugang zu Millionen für KI, Gesundheit, Energie und Verteidigung. (Bild: dpa | Soeren Stache) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Welche EU-Förderprogramme deutschen Unternehmen Zugang zu Millionenbeträgen eröffnen.
  • Warum Brüssel erstmals massiv in innovative Verteidigungstechnologien investiert.
  • Wie Unternehmen bis zu 30 Millionen Euro Wachstumskapital erhalten können.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Teja Grapulin

Zum Autor:

Teja Grapulin ist Journalistin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung „Casnik Finance“ und deckt ein breites Spektrum an Themen ab – von der Aufarbeitung komplexer nationaler und EU-Behördenabläufe bis hin zur Berichterstattung über aktuelle wirtschaftliche Ereignisse, die für die Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung sind.

Online-Krankschreibung: Kündigung ohne Arztkontakt wirksam
DWN
Unternehmen
Unternehmen Online-Krankschreibung: Kündigung ohne Arztkontakt wirksam
28.08.2026

Eine Online-Krankschreibung ohne Arztgespräch kann für Arbeitnehmer ernste Folgen haben. Das Landesarbeitsgericht Hamm sieht darin einen...

Thüringen unter Spannung: Höcke scheitert erneut mit Misstrauensantrag gegen Voigt
DWN
Politik
Politik Thüringen unter Spannung: Höcke scheitert erneut mit Misstrauensantrag gegen Voigt
28.08.2026

AfD-Fraktionschef Björn Höcke hat Thüringens CDU-Ministerpräsidenten Mario Voigt erneut herausgefordert und ist erneut gescheitert....

Arbeitsmarkt: Mehr als drei Millionen Menschen ohne Job
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Arbeitsmarkt: Mehr als drei Millionen Menschen ohne Job
28.08.2026

Sommerpause und schwache Konjunktur belasten den Arbeitsmarkt in Deutschland weiter. Auch im August lag die Zahl der Arbeitslosen über der...

VW-Stellenabbau: Volkswagen könnte 100.000 Stellen abbauen – Gewerkschaften schließen Streik nicht aus
DWN
Unternehmen
Unternehmen VW-Stellenabbau: Volkswagen könnte 100.000 Stellen abbauen – Gewerkschaften schließen Streik nicht aus
28.08.2026

Volkswagen könnte in den kommenden Jahren mehr als 100.000 Arbeitsplätze abbauen. Der Wegfall von rund 50.000 Stellen ist bereits...

EU-Förderprogramme: Wo deutsche Firmen jetzt Millionen bekommen können
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Förderprogramme: Wo deutsche Firmen jetzt Millionen bekommen können
28.08.2026

Brüssel verteilt 2026 Millionen für Technologien, die Europas Wirtschaft unabhängiger und wettbewerbsfähiger machen sollen. Besonders...

DWN-Podcast Folge 40: Die Woche im Rückblick – KW 35
DWN
Politik
Politik DWN-Podcast Folge 40: Die Woche im Rückblick – KW 35
28.08.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Lieferausfälle in Asien: Deutsche Chemie wird Krisenprofiteur des Iran-Kriegs
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Lieferausfälle in Asien: Deutsche Chemie wird Krisenprofiteur des Iran-Kriegs
28.08.2026

Deutschlands Chemiebranche meldet nach langer Krise plötzlich deutlich bessere Geschäfte. Verantwortlich dafür sind jedoch nicht...

Applied Digital-Aktie: KI-Goldrausch mit fünf Milliarden Dollar Schulden
DWN
Finanzen
Finanzen Applied Digital-Aktie: KI-Goldrausch mit fünf Milliarden Dollar Schulden
28.08.2026

36 Milliarden Dollar Vertragsvolumen, 407 Prozent Umsatzplus und Analysten, die fast eine Verdopplung sehen: Applied Digital liefert die...