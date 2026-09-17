US-Börsenbericht: Wall Street erholt sich nach Fed-Zinserhöhung

Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock)

Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Technologieaktien führen die Markt-Erholung an

Die wichtigsten US-Aktienindizes notierten in der letzten Handelsstunde am Donnerstag höher und schlossen letztendlich im Plus.

Halbleiterwerte verzeichneten kräftige Gewinne, wobei die Aktien von Unternehmen wie Advanced Micro Devices und Micron Technology deutlich zulegten.

Der Anstieg am Donnerstag markierte eine Erholung von den Verlusten am Mittwoch, die auf die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve gefolgt waren, den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt anzuheben.

Auch der US-Anleihemarkt zeigte sich am Donnerstag fester, während die Renditen von Staatsanleihen leicht nachgaben, sich jedoch weiterhin auf einem erhöhten Niveau bewegten.

Unterdessen notierte Rohöl der Sorte Brent zuletzt bei rund 103 US-Dollar pro Barrel.

Dow Jones trotzt Verlusten einzelner Index-Schwergewichte

Der Dow Jones Industrial schloss 0,61 Prozent höher bei 51.778,04 Punkten. Nvidia und Amazon führten die Gewinnerliste im Index an und schlossen mit einem Plus von 2,54 Prozent bzw. 2,13 Prozent.

Belastet wurde der Index unterdessen von Salesforce, deren Papiere bis zum Handelsschluss 2,90 Prozent verloren.

Die Aktien des Unternehmens gaben im frühen Handel nach, obwohl es nach dem „Dreamforce“-Investorentag eine Reihe von Kurszielerhöhungen an der Wall Street gegeben hatte, da Analysten das Wachstum des KI-Geschäfts sowie das Potenzial für eine höhere Bewertung hervorhoben.

Breite Kursgewinne an den New Yorker Börsen

Der S&P 500 legte bis zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 7.637,76 Punkte zu, während der technologielastige Nasdaq am Ende der Sitzung ein Plus von 1,69 Prozent auf 26.418,30 Punkte verzeichnete.