Finanzen

Aktien 2026: Nvidia, SAP und Co. sind laut Experten noch zu günstig

Der KI-Boom hat viele Technologieaktien teuer gemacht. Doch ausgerechnet jetzt sieht Morningstar bei zwölf bekannten Unternehmen noch erhebliches Potenzial. Von Nvidia und SAP bis TSMC und Broadcom: Diese Aktien gelten den Analysten als unterbewertet und könnten von KI, Cloud und Digitalisierung besonders profitieren.
Autor
avtor
Joonas Piir
26.08.2026 12:10
Lesezeit: 4 min
Aktien 2026: Nvidia, SAP und Co. sind laut Experten noch zu günstig
Der KI-Boom treibt aktuelle Bewertungen. Morningstar sieht zwölf Aktien mit besonders hohem Potenzial. (Bild: dpa) Foto: Yuki Iwamura

Im Folgenden:

  • Warum Morningstar diese zwölf Aktien derzeit für unterbewertet hält.
  • Welche Technologieaktien trotz KI-Boom noch erhebliches Potenzial bieten.
  • Warum Nvidia und Broadcom weiterhin zu den Favoriten der Analysten zählen.

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Joonas Piir

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Von Reddit im S&P 500 bis zu SpaceX, Airbnb und estnischen Sportklubs: Joonas Piir verfolgt bei Äripäev die Geschichten hinter Zahlen, Märkten und Geschäftsmodellen. Für die DWN bringt er diese estnische Perspektive aus dem Bonnier-Schwesterunternehmen ein.

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