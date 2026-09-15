Technologie

United States Space Force: USA bestätigen Weltraumwaffen

Der Weltraum wird zum neuen militärischen Machtfeld: Die USA bestätigen erstmals offiziell Waffen im Orbit. Dahinter steht die United States Space Force, die vor allem China und Russland im Blick hat.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.09.2026 15:24
Lesezeit: 2 min
United States Space Force: USA bestätigen Weltraumwaffen
Unites States Space Force: So oder so ähnlich könnten die Weltraumwaffen der USA aussehen. Oder ganz anders! (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die United States Space Force jetzt erstmals Waffen im Orbit bestätigt.
  • Welche Waffen die USA tatsächlich im Weltraum stationiert haben.
  • Weshalb China und Russland die neue US-Strategie besonders aufmerksam verfolgen.

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