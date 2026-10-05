Wirtschaft

Gasspeicher nur zu 58 Prozent gefüllt: Was das für den Winter bedeutet

Deutschland startet mit ungewöhnlich niedrigen Gasvorräten in die Heizperiode. Die Speicher sind nach Angaben der Bundesnetzagentur nur zu rund 58 Prozent gefüllt und damit deutlich leerer als in vielen früheren Jahren. Eine akute Versorgungskrise sieht die Behörde dennoch nicht. Für Haushalte bleibt vor allem die Preisentwicklung das entscheidende Risiko.
Autor
avtor
Markus Gentner
05.10.2026 13:23
Lesezeit: 2 min
Gasspeicher nur zu 58 Prozent gefüllt: Was das für den Winter bedeutet
Die deutschen Gasspeicher starten mit rund 58 Prozent in die Heizsaison. (Bild: dpa)

Deutschlands Gasspeicher sind deutlich leerer als in früheren Jahren

Zum Beginn der Heizperiode liegen die Füllstände der deutschen Gasspeicher bei rund 58 Prozent. Die Bundesnetzagentur beziffert die gespeicherte Menge auf etwa 143,5 Terawattstunden.

Damit liegen die Vorräte erheblich unter früheren Vergleichswerten. Daten der europäischen Speicherplattform AGSI+ und von gasspeicherstand.de zeigen für Anfang Oktober einen Füllstand von knapp 58,4 Prozent. Im Vorjahr lag der Wert zum vergleichbaren Zeitpunkt deutlich höher. Die Bundesnetzagentur nimmt die niedrigen Füllstände nach eigener Darstellung ernst. Gleichzeitig warnt sie davor, den Speicherstand isoliert als Maßstab für die Versorgungssicherheit zu betrachten.

Gasspeicher-Füllstand: Warum 58 Prozent nicht automatisch eine Gaskrise bedeuten

Seit der Energiekrise hat sich die Struktur der deutschen Gasversorgung verändert. Neben Pipelineimporten stehen zusätzliche LNG-Kapazitäten zur Verfügung. Gas kann deshalb stärker laufend importiert werden, statt ausschließlich vor dem Winter in Speichern vorgehalten zu werden.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurden in der Woche vom 24. bis 30. September rund 15,1 Terawattstunden Gas über Pipelines importiert. Hinzu kamen etwa 2,2 Terawattstunden über deutsche LNG-Terminals. Deren durchschnittliche Auslastung lag bei knapp 49 Prozent.

Die Behörde bewertet die Versorgung deshalb nicht anhand eines einzelnen Füllstandsziels. Entscheidend sei das Zusammenspiel von Pipelineimporten, LNG, Speichern, Infrastruktur und Nachfrage.

Ein kalter Winter könnte die Lage verändern

Der niedrige Ausgangsfüllstand reduziert trotzdem den Puffer für den Winter. Je stärker die Temperaturen fallen, desto schneller steigt der Gasverbrauch von Haushalten und Gewerbe. Eine längere Kälteperiode würde nicht nur die Speicher schneller leeren, sondern gleichzeitig die Nachfrage auf den europäischen Gasmärkten erhöhen. Das kann Preise nach oben treiben, selbst wenn physisch genügend Gas verfügbar bleibt.

Für Haushalte ist deshalb nicht nur die Frage wichtig, ob Gas vorhanden ist. Entscheidend ist auch, zu welchen Preisen Versorger Gas beschaffen und wie schnell höhere Großhandelspreise in Tarifen ankommen. Die Bundesnetzagentur weist ausdrücklich darauf hin, dass ein sparsamer Umgang mit Gas angesichts des weiterhin erhöhten Preisniveaus für Haushaltskunden sinnvoll bleibt.

Warum die Gasspeicher heute anders funktionieren als früher

Vor dem russischen Lieferstopp wurden sehr hohe Speicherfüllstände als besonders wichtiger Sicherheitsanker betrachtet. Inzwischen verfügt Deutschland über mehr Importwege und LNG-Terminals. Die Bundesnetzagentur erklärt, dass Händler ihre Beschaffung heute stärker nach Marktpreisen optimieren können. Deshalb sei nicht zu erwarten, dass die Speicher dauerhaft wieder dieselben hohen Sommerfüllstände erreichen wie in früheren Jahren.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Speicherstand bedeutungslos geworden ist. Speicher liefern Flexibilität, wenn die Nachfrage kurzfristig steigt oder Importströme ausfallen. Je geringer der Puffer, desto stärker hängt die Versorgung im Winter von stabilen Importen und funktionierender Infrastruktur ab.

Worauf Verbraucher in den kommenden Monaten achten sollten

Für die weitere Entwicklung sind vier Faktoren besonders wichtig: Temperaturen, Gasimporte, Speicherentnahmen und Großhandelspreise. Ein milder Winter würde die niedrigen Anfangsbestände deutlich entschärfen. Ein sehr kalter Winter oder Störungen bei Importen könnten dagegen die Speicher schneller unter Druck setzen.

Die Lage ist deshalb weder Anlass für Panik noch für Gleichgültigkeit. Die Versorgung ist breiter aufgestellt als noch vor einigen Jahren – gleichzeitig beginnt die Heizsaison mit deutlich weniger Reserve.

Niedrige Vorräte sind ein Risiko, aber noch keine Krise

Ein Speicherfüllstand von rund 58 Prozent ist zum Beginn der Heizperiode ungewöhnlich niedrig und verdient Aufmerksamkeit. Eine akute Versorgungskrise folgt daraus nach Einschätzung der Bundesnetzagentur jedoch nicht automatisch. Deutschland bezieht Gas heute aus mehreren Quellen, darunter Pipelines und LNG-Terminals, sodass die Speicher nur ein Baustein der Versorgung sind. Für Haushalte bleibt trotzdem ein Risiko: Ein kalter Winter, hohe Nachfrage oder Störungen bei Importen könnten Preise und Vorräte stärker unter Druck setzen. Entscheidend sind daher nicht einzelne Prozentwerte, sondern das Zusammenspiel aus Importen, Verbrauch, Wetter und Speicherentwicklung. Die kommenden Wintermonate werden zeigen, wie belastbar dieses System tatsächlich ist.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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