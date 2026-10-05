Wirtschaft

Niedriglohnland Deutschland: Wo es millionenfach niedrige Löhne gibt

Wenn Arbeit nicht vor Armut schützt: In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt arbeiten Millionen Menschen an der Schwelle zum Niedriglohn. Wie wenig Beschäftigte verdienen und welche zehn Berufe in Deutschland am schlechtesten bezahlt werden, obwohl diese Jobs unverzichtbar sind.