Finanzen

Northrop Grumman-Aktie: Dieser Megaauftrag könnte den Kurs zünden

Europas Rüstungsaktien sind davongezogen, doch ausgerechnet ein US-Gigant hinkt hinterher. Northrop Grumman steht vor milliardenschweren Aufträgen für neue Bomber und Kampfjets. Anleger könnten damit auf einen Konzern treffen, dessen größte Wachstumsphase erst noch bevorsteht.
Autor
avtor
Johan Wendel
15.09.2026 16:24
Lesezeit: 10 min
Northrop Grumman-Aktie: Dieser Megaauftrag könnte den Kurs zünden
US-Präsident Donald Trump will die amerikanischen Verteidigungsausgaben massiv erhöhen. Davon könnte auch der Rüstungskonzern Northrop Grumman profitieren. (Bild: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum die Northrop Grumman-Aktie trotz Rüstungsboom noch nicht davongezogen ist.
  • Welche Milliardenaufträge dem US-Rüstungskonzern neuen Schub geben könnten.
  • Wie der B-21 Raider künftig Umsatz und Margen verbessern soll.

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Johan Wendel

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Johan Wendel ist Reporter und Analyst bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern

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