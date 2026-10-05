Wirtschaft

Elektroautos sollen Strom verkaufen: Neuer Markt für Fahrer und Energieversorger

In Deutschland wird die gesetzliche Grundlage für eine breite Einführung des V2G-Systems vorbereitet. Elektroautos sollen künftig nicht mehr nur Stromverbraucher sein, sondern Teil des Energiesystems werden.
Autor
avtor
Nataša Koražija
05.10.2026 19:13
Lesezeit: 6 min
Elektroautos sollen Strom verkaufen: Neuer Markt für Fahrer und Energieversorger
Deutschland will mit einer neuen Verordnung eines der größten Hindernisse für die breite Einführung von V2G beseitigen. (Bild: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Wie die Bundesnetzagentur das bidirektionale Laden für E-Auto-Besitzer attraktiver gestalten will.
  • Warum Elektroautos künftig als dezentrale Stromspeicher das deutsche Netz stabilisieren sollen.
  • Welche bürokratischen Hürden für die breite Markteinführung von V2G-Systemen jetzt wegfallen.

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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