Wirtschaft

EU-Energieabhängigkeit: Warum Europas neue Lieferanten das Problem nicht lösen

Europa hat Russland als wichtigsten Energielieferanten weitgehend ersetzt – doch unabhängig ist die EU deshalb noch lange nicht. Für Öl und Gas zahlte sie in diesem Jahr 100 Milliarden Euro mehr, ohne größere Mengen zu erhalten. Nun setzt Brüssel auf Elektrifizierung und erneuerbare Energien. Doch ausgerechnet beim Diesel zeigt sich, wie verwundbar Europa und Deutschland weiterhin sind.