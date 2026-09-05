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Deepal S05 im Test: Der Chinese, der keiner sein will

Der Deepal S05 kommt aus China, trägt aber deutlich europäische Züge. Entworfen wurde der Elektro-SUV in Turin, und genau das merkt man ihm im Alltag an. Im Test überzeugt er mit viel Platz, niedrigem Verbrauch, schnellem Laden und einer Ausstattung, die ihn für viele Käufer interessant machen dürfte.