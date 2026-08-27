Politik

"Putins Krieg ist ein grandioses strategisches Scheitern", sagt der schwedische Ex-Ministerpräsident Carl Bildt

Russland intensiviert seine Raketenangriffe, und die Ukraine bereitet sich auf einen fünften Kriegswinter vor. Russland scheitert – doch die Ukraine kann noch verlieren, gibt der schwedische Experte Carl Bildt zu Bedenken. Worauf es jetzt ankommt, hat er uns im Interview verraten.
Autor
avtor
Johanna Saldert
27.08.2026 08:34
Lesezeit: 9 min
"Putins Krieg ist ein grandioses strategisches Scheitern", sagt der schwedische Ex-Ministerpräsident Carl Bildt
Der schwedische Ex-Ministerpräsident Carl Bildt reist mehrmals im Jahr in die Ukraine. Für ihn bräuchte es für einen Frieden zwei große Veränderungen. (Bild: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum echter Frieden in der Ukraine laut Carl Bildt zwei Bedingungen voraussetzt.
  • Weshalb der Kreml im kommenden Jahr zu einer Waffenruhe gezwungen sein könnte.
  • Welche wirtschaftlichen Chancen der künftige Wiederaufbau der Ukraine für Unternehmen bietet.

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