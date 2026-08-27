Politik

"Putins Krieg ist ein grandioses strategisches Scheitern", sagt der schwedische Ex-Ministerpräsident Carl Bildt

Russland intensiviert seine Raketenangriffe, und die Ukraine bereitet sich auf einen fünften Kriegswinter vor. Russland scheitert – doch die Ukraine kann noch verlieren, gibt der schwedische Experte Carl Bildt zu Bedenken. Worauf es jetzt ankommt, hat er uns im Interview verraten.