Panorama

Bildungsstudie: Sachsen beim Länderranking wieder an der Spitze

Auch in diesem Jahr wird Sachsen in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft wieder zum Bildungssieger des Landes erklärt. Der Freistaat liegt mit seinem Bildungssystem in der Rangliste seit Jahren vorn.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.09.2026 14:03
Lesezeit: 2 min
Bildungsstudie: Sachsen beim Länderranking wieder an der Spitze
Der Bildungsmonitor analysiert 13 Handlungsfelder, von der Ausgabenpriorisierung über die berufliche Bildung und die Schulqualität bis zur Zeiteffizienz im Bildungssystem. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Wie Sachsen im Bildungsranking die Spitzenposition erneut verteidigt.
  • Warum sich dennoch alle Werte bundesweit verschlechtert haben.
  • Welche Bundesländer Bildungsabsteiger sind und wer Schlusslicht ist.

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