Technologie

Warum Fernwärme nicht überall funktioniert

Fernwärme soll ein wichtiger Baustein der Wärmewende werden – doch nicht jedes neue Netz ist wirtschaftlich sinnvoll. Entscheidend sind Standort, Wärmequelle, Kosten und die Frage, ob aus Ausbau tatsächlich Dekarbonisierung wird. Ein Gastbeitrag von Martin Schulz.
Autor
avtor
Martin Schulz
06.10.2026 14:00
Lesezeit: 11 min
Warum Fernwärme nicht überall funktioniert
Fernwärme kann die Wärmewende voranbringen. Entscheidend sind geeignete Standorte, klimafreundliche Wärmequellen und wirtschaftlich tragfähige Netze. (Bild: ChatGPT)

Fernwärme braucht Realismus statt Ideologie

Die Wärmewende wird zum entscheidenden Prüfstein der deutschen Energiewende. Während Strom, Windkraft und Wasserstoff die Debatte dominieren, entfällt noch immer mehr als die Hälfte des deutschen Endenergieverbrauchs auf Wärme. Zugleich soll die kommunale Wärmeplanung bis spätestens 2028 zeigen, welche Versorgungslösungen regional sinnvoll sind. Fernwärme gilt dabei als zentrale Infrastruktur der Dekarbonisierung. Das ist grundsätzlich richtig – solange sie nicht als universelle Lösung verstanden wird.

Ihr Erfolg hängt davon ab, technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Akzeptanz zusammenzubringen. 2025 wurden rund 16 Prozent der Wohnungen in Deutschland mit Fernwärme beheizt. Im Neubau war sie 2025 nach der Wärmepumpe bereits die zweithäufigste Beheizungsart.

Fernwärme dort, wo sie ihre Stärken ausspielen kann

Fernwärme kann ein zentraler Baustein der Wärmewende werden, sie wird sie aber nicht allein retten. Ihr größter Vorteil liegt in der zentralen Dekarbonisierung: Eine Umstellung der Erzeugung kann gleichzeitig viele Haushalte sowie Gewerbe- und Industriekunden erreichen. Besonders in Städten und dicht besiedelten Regionen entstehen dadurch Skaleneffekte.

Wirtschaftlich attraktiv ist Fernwärme vor allem dort, wo hohe Wärmedichten, kurze Leitungswege und große, kontinuierliche Abnehmer vorhanden sind. In dünn besiedelten und ländlichen Regionen können Wärmepumpen, kalte Nahwärme oder hybride Konzepte sinnvoller sein. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Fernwärme ausgebaut werden soll, sondern wo sie den größten volkswirtschaftlichen Nutzen stiftet. Politische Zielvorgaben dürfen nicht dazu führen, dass wirtschaftlich fragwürdige Netze entstehen.

Die Wärmequelle entscheidet

Die Klimawirkung entsteht nicht durch das Fernwärmenetz selbst, sondern durch die Wärmequelle. Besonders attraktiv ist Abwärme aus Industrieanlagen und Rechenzentren, weil sie ohnehin anfällt und genutzt werden kann.

Großwärmepumpen werden ebenfalls eine Schlüsseltechnologie. Sie können Fluss- und Abwasser, Umweltwärme oder industrielle Abwärme nutzbar machen. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt allerdings stark von Strompreisen, Wärmespeichern und flexibler Betriebsführung ab. Speicher und intelligente Steuerung müssen deshalb mitgedacht werden.

Geothermie bietet bei geeigneten Bedingungen planbare und weitgehend wetterunabhängige Wärme, erfordert aber hohe Anfangsinvestitionen und ist mit geologischen Risiken verbunden. Biomasse wird Bestandteil des Erzeugungsmixes bleiben, wegen begrenzter Verfügbarkeit aber eher Ergänzungs- und Spitzenlastfunktion übernehmen.

Die Zukunft liegt damit in einem intelligenten Technologiemix. Beispiele aus München, Hamburg und Mannheim zeigen unterschiedliche Wege: tiefe Geothermie, industrielle Abwärme, Großwärmepumpen und Wärmespeicher. Übertragbar ist weniger die einzelne Technologie als das Prinzip, lokale Potenziale systematisch zu kombinieren.

Kein Netzausbau ohne Dekarbonisierung

Ein Fernwärmenetz ist nicht automatisch nachhaltig. Noch heute werden zahlreiche Netze überwiegend mit Erdgas betrieben. Ein Ausbau ohne gleichzeitige Transformation der Erzeugung würde fossile Abhängigkeiten verlängern.

Neue Netze sollten deshalb von Beginn an auf erneuerbare Wärme, Abwärme und niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt werden. Bestehende Netze müssen schrittweise effizienter und klimaverträglicher werden. Nach einer WWF-Auswertung basierte die Wärmeversorgung über Wärmenetze zuletzt noch zu rund 80 Prozent auf der Verbrennung fossiler Energieträger. Gleichzeitig verlangt das Wärmeplanungsgesetz Klimaneutralität der Wärmenetze bis 2045.

Sinnvoll sind Investitionen in Speicher, Digitalisierung, Netzoptimierung, Temperaturabsenkung und gesicherte Abwärmeverträge. Fördermittel sollten an messbare Transformationsschritte gekoppelt werden und nicht allein an zusätzliche Trassenkilometer.

Die Wärmewende ist ein Koordinationsprojekt

Die Wärmewende ist nicht nur eine technische, sondern vor allem eine Koordinationsaufgabe. Kommunen verfolgen Klimaziele und Daseinsvorsorge, Stadtwerke müssen wirtschaftlich arbeiten, die Industrie benötigt wettbewerbsfähige Energiepreise. Immobilienwirtschaft und private Haushalte erwarten Verlässlichkeit, Investitionsschutz und Bezahlbarkeit.

Die kommunale Wärmeplanung sollte deshalb kein reines Verwaltungsverfahren sein. Industrie, Wohnungswirtschaft, Energieversorger und Verbraucher müssen frühzeitig eingebunden werden. Ein Wärmeplan ist zunächst eine strategische Orientierung und führt nicht automatisch zu einem Anschlusszwang. Akzeptanz entsteht durch konkrete Ausbauzusagen, nachvollziehbare Business Cases, transparente Kosten und klare Transformationspfade.

Die Verbraucherperspektive: Wahlfreiheit braucht belastbare Alternativen

Für Verbraucher liegt die Attraktivität der Fernwärme in einer komfortablen, platzsparenden und grundsätzlich verlässlich verfügbaren Wärmeversorgung, bei der keine eigene Heizungsanlage betrieben und erneuert werden muss.

Gleichzeitig darf aus der kommunalen Wärmeplanung kein faktischer Anschlusszwang entstehen, solange Ausbauzeitpunkt, Preisentwicklung und Klimapfad des Netzes nicht belastbar feststehen. Wahlfreiheit ist deshalb wichtig, sie setzt aber vergleichbare und transparente Informationen über Anschlusskosten, laufende Wärmepreise, Vertragsbedingungen und realistische dezentrale Alternativen voraus.

Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit müssen verbindlich zusammengedacht werden: Fernwärme überzeugt Verbraucher nur, wenn Preise nachvollziehbar und kontrollierbar sind und der Betreiber eine dauerhaft sichere Versorgung gewährleisten kann. Wo ein dekarbonisiertes Wärmenetz verbindlich und zeitnah verfügbar ist, kann der Anschluss eine risikoarme Lösung sein; wo diese Voraussetzungen fehlen, muss die Entscheidung für eine geeignete dezentrale Lösung offenbleiben.

Investitionen brauchen Planungssicherheit

Wärmenetze sind kapitalintensiv und langfristig angelegt. Wegen des begrenzten Eigenkapitals vieler Stadtwerke braucht es Mischfinanzierungen aus Förderung, kommunalem und privatem Kapital, Banken, Contracting und industriellen Ankerkunden.

Förderung muss Anschub und Umbau ermöglichen, darf aber kein dauerhaft unwirtschaftliches Netz konservieren. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze kann systemische Investitionen und bestimmte Einzelmaßnahmen mit bis zu 40 Prozent der förderfähigen Kosten unterstützen. Investoren benötigen darüber hinaus langfristige regulatorische Stabilität. Die Wärmeplanung kommt voran: Bis Mitte 2026 hatten rund 26 Prozent der Gemeinden ihre Planung abgeschlossen, weitere rund 41 Prozent arbeiteten daran. Etwa 55 Prozent der Bevölkerung lebten bereits in einer Kommune mit fertigem Wärmeplan. Nun muss aus Strategie Umsetzung werden.

Technologieoffenheit statt Förderkonkurrenz

Der regulatorische Rahmen muss Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig gewährleisten. Nötig sind langfristige Förderung, schnellere Genehmigungen, transparente Preisformeln, investierbare Renditen und Verbraucherschutz. Wärmeplanung muss zudem mit Gebäudesanierung, Stromnetzen und Industrieplanung verzahnt werden.

Besonders sensibel ist die Frage der Wärmepumpenförderung in geplanten Wärmenetzgebieten. Eine pauschale Einschränkung wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Sinnvoller sind belastbare Gebietsausweisungen, verbindliche Zeitpläne des Netzbetreibers und eine befristete Koordination der Förderung. Eigentümer dürfen nicht jahrelang auf ein möglicherweise kommendes Netz warten. Umgekehrt sollten öffentliche Mittel keine parallelen Infrastrukturen finanzieren, wenn ein dekarbonisiertes Netz verbindlich und zeitnah verfügbar ist.

Wichtig ist deshalb auch die Verstetigung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Gleichzeitig darf Förderung nicht Investitionen in Gebiete lenken, in denen Fernwärme dauerhaft unwirtschaftlich bleibt.

Fernwärme als Standortfaktor

Für energieintensive Unternehmen kann Fernwärme ein wichtiger Standortfaktor sein, wenn sie sichere, wettbewerbsfähige und klimaarme Wärme bietet. Gleichzeitig wird die Industrie selbst Teil der Lösung: Viele Unternehmen verfügen über erhebliche Abwärmepotenziale, die wirtschaftlich genutzt werden können. Daraus entstehen neue Partnerschaften zwischen Industrie und Energieversorgern.

Gerade in industriellen Ballungsräumen kann Fernwärme doppelt wirken: Sie unterstützt die Dekarbonisierung und stärkt die Attraktivität des Standorts Deutschland. Ihre Grenzen müssen jedoch klar sein. Klassische Fernwärme ersetzt nicht automatisch Hochtemperatur-Prozesswärme. Entscheidend sind Temperaturniveau, Lastprofil, Redundanz, Vertragslaufzeit und Preisindexierung.

Stadt und Land brauchen unterschiedliche Lösungen

In verdichteten urbanen Räumen mit hoher Anschlussdichte, industrieller Abwärme und großem Wärmebedarf gehört Fernwärme häufig zu den wirtschaftlichsten Dekarbonisierungspfaden. In ländlichen Regionen können dagegen Wärmepumpen, kalte Nahwärmenetze oder dezentrale Lösungen überlegen sein.

Die kommunale Wärmeplanung sollte deshalb nicht fragen, welche Technologie politisch bevorzugt wird, sondern welche Lösung vor Ort die höchste Versorgungssicherheit, die niedrigsten Gesamtkosten und die größte Klimawirkung erzielt.

Fazit: Die richtigen Netze am richtigen Ort

Fernwärme kann zu einem der wichtigsten Bausteine der deutschen Energiewende werden. Besonders in Städten, Industrieclustern und verdichteten Quartieren bietet sie große Chancen für Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Effizienz. Sie ist jedoch weder Allheilmittel noch die richtige Antwort für jede Region.

Die Aufgabe der kommenden Jahre besteht deshalb nicht darin, möglichst viele Kilometer Wärmenetz zu bauen. Entscheidend ist, die richtigen Netze an den richtigen Standorten zu errichten, sie konsequent zu dekarbonisieren und langfristig finanzierbar zu machen. Dann kann Fernwärme weit mehr sein als ein Instrument des Klimaschutzes: Sie kann zu einem Fundament einer bezahlbaren, resilienten und wettbewerbsfähigen Energieversorgung in Deutschland werden. Entscheidend ist nun, aus Wärmeplänen investierbare Projekte zu machen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können
Finanzen Damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können

Ein Unternehmen zu führen, bedeutet, täglich Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig soll möglichst...

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Martin Schulz

Martin Schulz ist Partner und Leiter der Solution Group Energie & Umwelt bei der Managementberatung Atreus.

Staatshaushalt: Finanzierungsdefizit im ersten Halbjahr 2026 von fast 99 Milliarden Euro
DWN
Politik
Politik Staatshaushalt: Finanzierungsdefizit im ersten Halbjahr 2026 von fast 99 Milliarden Euro
06.10.2026

Der deutsche Staat gibt deutlich mehr aus, als er einnimmt: Die öffentlichen Haushalte verzeichnen im ersten Halbjahr 2026 ein Defizit von...

Investor Felix: Eine Anlage, der ich keinen Erfolg wünsche
DWN
Finanzen
Finanzen Investor Felix: Eine Anlage, der ich keinen Erfolg wünsche
06.10.2026

Alpha Pro Tech ist klein, langweilig und an der Börse meist nahezu unsichtbar. Doch sobald eine Gesundheitskrise ausbricht, können Umsatz...

Frankreichs Schulden treiben den Euro in die Krise
DWN
Finanzen
Finanzen Frankreichs Schulden treiben den Euro in die Krise
06.10.2026

Der Euro fällt auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten, während Frankreichs Schuldenkrise die Finanzmärkte verunsichert. Warum Experten...

Nissan Qashqai im Test: Elektrogefühl ohne Ladekabel
DWN
Unternehmen
Unternehmen Nissan Qashqai im Test: Elektrogefühl ohne Ladekabel
06.10.2026

Der Nissan Qashqai e-Power ist ein Hybrid, funktioniert aber anders als die meisten Konkurrenten. Die Räder treibt immer ein Elektromotor...

Warum Fernwärme nicht überall funktioniert
DWN
Technologie
Technologie Warum Fernwärme nicht überall funktioniert
06.10.2026

Fernwärme soll ein wichtiger Baustein der Wärmewende werden – doch nicht jedes neue Netz ist wirtschaftlich sinnvoll. Entscheidend sind...

Nicht nur das BSW verhilft AfD-Mann zum Posten des Landtagspräsidenten
DWN
Politik
Politik Nicht nur das BSW verhilft AfD-Mann zum Posten des Landtagspräsidenten
06.10.2026

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit fast 44 Prozent der Stimmen gewonnen und wird mit Tobias Rausch nun auch den...

Kündigungsschutzklage: Das müssen Sie wissen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kündigungsschutzklage: Das müssen Sie wissen
06.10.2026

Wer entlassen wird, kann und sollte sich dagegen wehren. Lohnnachzahlungen oder eine Abfindung sind jedoch kein Selbstläufer. Was...

Superreiche fliehen aus London: Luxusimmobilien stürzen ab
DWN
Immobilien
Immobilien Superreiche fliehen aus London: Luxusimmobilien stürzen ab
06.10.2026

Londons Luxusimmobilien verlieren dramatisch an Wert, in manchen Nobelvierteln beträgt das Minus mehr als 25 Prozent. Während die...