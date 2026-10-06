Warum Fernwärme nicht überall funktioniert

Fernwärme braucht Realismus statt Ideologie

Die Wärmewende wird zum entscheidenden Prüfstein der deutschen Energiewende. Während Strom, Windkraft und Wasserstoff die Debatte dominieren, entfällt noch immer mehr als die Hälfte des deutschen Endenergieverbrauchs auf Wärme. Zugleich soll die kommunale Wärmeplanung bis spätestens 2028 zeigen, welche Versorgungslösungen regional sinnvoll sind. Fernwärme gilt dabei als zentrale Infrastruktur der Dekarbonisierung. Das ist grundsätzlich richtig – solange sie nicht als universelle Lösung verstanden wird.

Ihr Erfolg hängt davon ab, technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Akzeptanz zusammenzubringen. 2025 wurden rund 16 Prozent der Wohnungen in Deutschland mit Fernwärme beheizt. Im Neubau war sie 2025 nach der Wärmepumpe bereits die zweithäufigste Beheizungsart. Gut zu sehen: Die Voraussetzungen für die Wärmewende sind lokal unterschiedlich. (Bild: Prognos Fernwärmeatlas 2026)

Fernwärme dort, wo sie ihre Stärken ausspielen kann

Fernwärme kann ein zentraler Baustein der Wärmewende werden, sie wird sie aber nicht allein retten. Ihr größter Vorteil liegt in der zentralen Dekarbonisierung: Eine Umstellung der Erzeugung kann gleichzeitig viele Haushalte sowie Gewerbe- und Industriekunden erreichen. Besonders in Städten und dicht besiedelten Regionen entstehen dadurch Skaleneffekte.

Wirtschaftlich attraktiv ist Fernwärme vor allem dort, wo hohe Wärmedichten, kurze Leitungswege und große, kontinuierliche Abnehmer vorhanden sind. In dünn besiedelten und ländlichen Regionen können Wärmepumpen, kalte Nahwärme oder hybride Konzepte sinnvoller sein. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Fernwärme ausgebaut werden soll, sondern wo sie den größten volkswirtschaftlichen Nutzen stiftet. Politische Zielvorgaben dürfen nicht dazu führen, dass wirtschaftlich fragwürdige Netze entstehen. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die Wärmequelle entscheidet

Die Klimawirkung entsteht nicht durch das Fernwärmenetz selbst, sondern durch die Wärmequelle. Besonders attraktiv ist Abwärme aus Industrieanlagen und Rechenzentren, weil sie ohnehin anfällt und genutzt werden kann.

Großwärmepumpen werden ebenfalls eine Schlüsseltechnologie. Sie können Fluss- und Abwasser, Umweltwärme oder industrielle Abwärme nutzbar machen. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt allerdings stark von Strompreisen, Wärmespeichern und flexibler Betriebsführung ab. Speicher und intelligente Steuerung müssen deshalb mitgedacht werden.

Geothermie bietet bei geeigneten Bedingungen planbare und weitgehend wetterunabhängige Wärme, erfordert aber hohe Anfangsinvestitionen und ist mit geologischen Risiken verbunden. Biomasse wird Bestandteil des Erzeugungsmixes bleiben, wegen begrenzter Verfügbarkeit aber eher Ergänzungs- und Spitzenlastfunktion übernehmen.

Die Zukunft liegt damit in einem intelligenten Technologiemix. Beispiele aus München, Hamburg und Mannheim zeigen unterschiedliche Wege: tiefe Geothermie, industrielle Abwärme, Großwärmepumpen und Wärmespeicher. Übertragbar ist weniger die einzelne Technologie als das Prinzip, lokale Potenziale systematisch zu kombinieren.

Kein Netzausbau ohne Dekarbonisierung

Ein Fernwärmenetz ist nicht automatisch nachhaltig. Noch heute werden zahlreiche Netze überwiegend mit Erdgas betrieben. Ein Ausbau ohne gleichzeitige Transformation der Erzeugung würde fossile Abhängigkeiten verlängern.

Neue Netze sollten deshalb von Beginn an auf erneuerbare Wärme, Abwärme und niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt werden. Bestehende Netze müssen schrittweise effizienter und klimaverträglicher werden. Nach einer WWF-Auswertung basierte die Wärmeversorgung über Wärmenetze zuletzt noch zu rund 80 Prozent auf der Verbrennung fossiler Energieträger. Gleichzeitig verlangt das Wärmeplanungsgesetz Klimaneutralität der Wärmenetze bis 2045.

Sinnvoll sind Investitionen in Speicher, Digitalisierung, Netzoptimierung, Temperaturabsenkung und gesicherte Abwärmeverträge. Fördermittel sollten an messbare Transformationsschritte gekoppelt werden und nicht allein an zusätzliche Trassenkilometer.

Die Wärmewende ist ein Koordinationsprojekt

Die Wärmewende ist nicht nur eine technische, sondern vor allem eine Koordinationsaufgabe. Kommunen verfolgen Klimaziele und Daseinsvorsorge, Stadtwerke müssen wirtschaftlich arbeiten, die Industrie benötigt wettbewerbsfähige Energiepreise. Immobilienwirtschaft und private Haushalte erwarten Verlässlichkeit, Investitionsschutz und Bezahlbarkeit.

Die kommunale Wärmeplanung sollte deshalb kein reines Verwaltungsverfahren sein. Industrie, Wohnungswirtschaft, Energieversorger und Verbraucher müssen frühzeitig eingebunden werden. Ein Wärmeplan ist zunächst eine strategische Orientierung und führt nicht automatisch zu einem Anschlusszwang. Akzeptanz entsteht durch konkrete Ausbauzusagen, nachvollziehbare Business Cases, transparente Kosten und klare Transformationspfade. 19 Prozent der deutschen Kreise und kreisfreien Städte verfügen über sehr gute Voraussetzungen für den Ausbau der Fernwärme. Weitere 49 Prozent weisen gute bis durchschnittliche Voraussetzungen auf. (Bild: Prognos Fernwärmeatlas 2026)

Die Verbraucherperspektive: Wahlfreiheit braucht belastbare Alternativen

Für Verbraucher liegt die Attraktivität der Fernwärme in einer komfortablen, platzsparenden und grundsätzlich verlässlich verfügbaren Wärmeversorgung, bei der keine eigene Heizungsanlage betrieben und erneuert werden muss.

Gleichzeitig darf aus der kommunalen Wärmeplanung kein faktischer Anschlusszwang entstehen, solange Ausbauzeitpunkt, Preisentwicklung und Klimapfad des Netzes nicht belastbar feststehen. Wahlfreiheit ist deshalb wichtig, sie setzt aber vergleichbare und transparente Informationen über Anschlusskosten, laufende Wärmepreise, Vertragsbedingungen und realistische dezentrale Alternativen voraus.

Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit müssen verbindlich zusammengedacht werden: Fernwärme überzeugt Verbraucher nur, wenn Preise nachvollziehbar und kontrollierbar sind und der Betreiber eine dauerhaft sichere Versorgung gewährleisten kann. Wo ein dekarbonisiertes Wärmenetz verbindlich und zeitnah verfügbar ist, kann der Anschluss eine risikoarme Lösung sein; wo diese Voraussetzungen fehlen, muss die Entscheidung für eine geeignete dezentrale Lösung offenbleiben.

Investitionen brauchen Planungssicherheit

Wärmenetze sind kapitalintensiv und langfristig angelegt. Wegen des begrenzten Eigenkapitals vieler Stadtwerke braucht es Mischfinanzierungen aus Förderung, kommunalem und privatem Kapital, Banken, Contracting und industriellen Ankerkunden.

Förderung muss Anschub und Umbau ermöglichen, darf aber kein dauerhaft unwirtschaftliches Netz konservieren. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze kann systemische Investitionen und bestimmte Einzelmaßnahmen mit bis zu 40 Prozent der förderfähigen Kosten unterstützen. Investoren benötigen darüber hinaus langfristige regulatorische Stabilität. Die Wärmeplanung kommt voran: Bis Mitte 2026 hatten rund 26 Prozent der Gemeinden ihre Planung abgeschlossen, weitere rund 41 Prozent arbeiteten daran. Etwa 55 Prozent der Bevölkerung lebten bereits in einer Kommune mit fertigem Wärmeplan. Nun muss aus Strategie Umsetzung werden. Weiterlesen Geothermie: Deutschland bohrt sich frei

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Technologieoffenheit statt Förderkonkurrenz

Der regulatorische Rahmen muss Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig gewährleisten. Nötig sind langfristige Förderung, schnellere Genehmigungen, transparente Preisformeln, investierbare Renditen und Verbraucherschutz. Wärmeplanung muss zudem mit Gebäudesanierung, Stromnetzen und Industrieplanung verzahnt werden.

Besonders sensibel ist die Frage der Wärmepumpenförderung in geplanten Wärmenetzgebieten. Eine pauschale Einschränkung wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Sinnvoller sind belastbare Gebietsausweisungen, verbindliche Zeitpläne des Netzbetreibers und eine befristete Koordination der Förderung. Eigentümer dürfen nicht jahrelang auf ein möglicherweise kommendes Netz warten. Umgekehrt sollten öffentliche Mittel keine parallelen Infrastrukturen finanzieren, wenn ein dekarbonisiertes Netz verbindlich und zeitnah verfügbar ist.

Wichtig ist deshalb auch die Verstetigung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Gleichzeitig darf Förderung nicht Investitionen in Gebiete lenken, in denen Fernwärme dauerhaft unwirtschaftlich bleibt.

Fernwärme als Standortfaktor

Für energieintensive Unternehmen kann Fernwärme ein wichtiger Standortfaktor sein, wenn sie sichere, wettbewerbsfähige und klimaarme Wärme bietet. Gleichzeitig wird die Industrie selbst Teil der Lösung: Viele Unternehmen verfügen über erhebliche Abwärmepotenziale, die wirtschaftlich genutzt werden können. Daraus entstehen neue Partnerschaften zwischen Industrie und Energieversorgern.

Gerade in industriellen Ballungsräumen kann Fernwärme doppelt wirken: Sie unterstützt die Dekarbonisierung und stärkt die Attraktivität des Standorts Deutschland. Ihre Grenzen müssen jedoch klar sein. Klassische Fernwärme ersetzt nicht automatisch Hochtemperatur-Prozesswärme. Entscheidend sind Temperaturniveau, Lastprofil, Redundanz, Vertragslaufzeit und Preisindexierung. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Stadt und Land brauchen unterschiedliche Lösungen

In verdichteten urbanen Räumen mit hoher Anschlussdichte, industrieller Abwärme und großem Wärmebedarf gehört Fernwärme häufig zu den wirtschaftlichsten Dekarbonisierungspfaden. In ländlichen Regionen können dagegen Wärmepumpen, kalte Nahwärmenetze oder dezentrale Lösungen überlegen sein.

Die kommunale Wärmeplanung sollte deshalb nicht fragen, welche Technologie politisch bevorzugt wird, sondern welche Lösung vor Ort die höchste Versorgungssicherheit, die niedrigsten Gesamtkosten und die größte Klimawirkung erzielt.

Fazit: Die richtigen Netze am richtigen Ort

Fernwärme kann zu einem der wichtigsten Bausteine der deutschen Energiewende werden. Besonders in Städten, Industrieclustern und verdichteten Quartieren bietet sie große Chancen für Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Effizienz. Sie ist jedoch weder Allheilmittel noch die richtige Antwort für jede Region.

Die Aufgabe der kommenden Jahre besteht deshalb nicht darin, möglichst viele Kilometer Wärmenetz zu bauen. Entscheidend ist, die richtigen Netze an den richtigen Standorten zu errichten, sie konsequent zu dekarbonisieren und langfristig finanzierbar zu machen. Dann kann Fernwärme weit mehr sein als ein Instrument des Klimaschutzes: Sie kann zu einem Fundament einer bezahlbaren, resilienten und wettbewerbsfähigen Energieversorgung in Deutschland werden. Entscheidend ist nun, aus Wärmeplänen investierbare Projekte zu machen.