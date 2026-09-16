Politik

Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt

Kultur und Kunst im Überfluss, günstige Mieten und bei aller Atemlosigkeit eine gewisse "Jemütlichkeit" im Kiez – dieses Versprechen Berlins an die Republik gehört längst der Vergangenheit an. Stattdessen dominieren Wuchermieten und Verwahrlosung das Stadtbild. Wird zukünftig eine Sozialistin die Hauptstadt der Wiedervereinigung regieren?