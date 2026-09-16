Politik

Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt

Kultur und Kunst im Überfluss, günstige Mieten und bei aller Atemlosigkeit eine gewisse "Jemütlichkeit" im Kiez – dieses Versprechen Berlins an die Republik gehört längst der Vergangenheit an. Stattdessen dominieren Wuchermieten und Verwahrlosung das Stadtbild. Wird zukünftig eine Sozialistin die Hauptstadt der Wiedervereinigung regieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.09.2026 16:01
Aktualisiert: 16.09.2026 16:04
Lesezeit: 4 min
Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt
Weniger Touristen beehren die vermüllte Hauptstadt: Vorallem internationale Gäste bleiben fern. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum die Hauptstadt von einer Sozialistin regiert werden könnte.
  • Welche Parteien die Wohnungsnot mit Enteignungen lösen wollen. 
  • Weshalb der Tourismus-Boom abebbt und zu weniger Einnahmen führt. 

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Investitionen in Europa: Der Osten gewinnt, der Westen besitzt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Investitionen in Europa: Der Osten gewinnt, der Westen besitzt
16.09.2026

Fabriken gehen nach Osten. Arbeitsplätze gehen nach Osten. Wo liegen die wertmäßig größten Projekte? Wem gehört das Kapital?

Platzt die KI-Blase aufgrund des überhitzten Anleihemarktes?
DWN
Finanzen
Finanzen Platzt die KI-Blase aufgrund des überhitzten Anleihemarktes?
16.09.2026

Ist der KI-Boom nur ein überzogener Hype? Wann ziehen die Investoren die Bremse - oder werden alle Erwartungen an die Einnahmen durch...

Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt
DWN
Politik
Politik Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt
16.09.2026

Kultur und Kunst im Überfluss, günstige Mieten und bei aller Atemlosigkeit eine gewisse "Jemütlichkeit" im Kiez – dieses Versprechen...

Strafjustiz am Limit: 1,1 Millionen Strafverfahren auf Halde
DWN
Politik
Politik Strafjustiz am Limit: 1,1 Millionen Strafverfahren auf Halde
16.09.2026

Deutschlands Staatsanwaltschaften kommen mit der wachsenden Zahl neuer Fälle kaum noch hinterher. Zur Jahresmitte 2026 lagen bundesweit...

KI-Blase rückt in den Hintergrund, Zinsen werden zum Risiko
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Blase rückt in den Hintergrund, Zinsen werden zum Risiko
16.09.2026

Die KI-Blase galt lange als größte Sorge an den Finanzmärkten. Doch nun fürchten globale Investoren vor allem einen plötzlichen...

AfD-Erfolg: Warum sind extreme Optionen so beliebt?
DWN
Politik
Politik AfD-Erfolg: Warum sind extreme Optionen so beliebt?
16.09.2026

Wenn etablierte Parteien über Wahlergebnisse erschrecken, sagt das nicht nur etwas über die Wähler aus. Es sagt auch viel über eine...

Bildungsstudie: Sachsen beim Länderranking wieder an der Spitze
DWN
Panorama
Panorama Bildungsstudie: Sachsen beim Länderranking wieder an der Spitze
16.09.2026

Auch in diesem Jahr wird Sachsen in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft wieder zum Bildungssieger des Landes erklärt. Der...

Bedrohungen durch Russland: Von der Leyen will eigenen Artikel 4 für die EU
DWN
Politik
Politik Bedrohungen durch Russland: Von der Leyen will eigenen Artikel 4 für die EU
16.09.2026

Leipziger Sprengstoffdrohne als mahnendes Beispiel: Reicht die Nato aus, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten?...