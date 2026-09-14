Politik

Schicksalswahlen für Merz: Wie lange hält sich der Bundeskanzler noch?

Friedrich Merz steht unter wachsendem Druck: Wahlschlappen, offene Kritik aus der Union und Spekulationen über mögliche Nachfolger erschüttern seine Kanzlerschaft. Während er in Finnland internationale Geschlossenheit demonstriert, entscheidet sich zu Hause schon bald, wie viel Rückhalt ihm tatsächlich noch bleibt.