Politisches Erdbeben in Deutschland als Warnsignal für den Rest Europas

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Agnė Škultinaitė ist Korrespondentin für internationale Themen und Wirtschaftsumfeld bei Verslo žinios. Sie hat Journalismus sowie internationale Beziehungen und Politikwissenschaft in Vilnius studiert und war vor ihrer Tätigkeit bei Verslo žinios unter anderem für litauische Nachrichtendienste, regionale Medien, ein Ministerium sowie als Auslandsnachrichtenredakteurin bei Delfi tätig.