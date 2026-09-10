Politik

Politisches Erdbeben in Deutschland als Warnsignal für den Rest Europas

"Schock", "soziales und politisches Erdbeben", "entscheidender Moment für Deutschland": So beschrieben politische Analysten und ein Teil der Medien den Sieg der rechtsextremen AfD in Sachsen-Anhalt.
Autor
avtor
Agne Škultinaite
10.09.2026 09:29
Lesezeit: 12 min
Politisches Erdbeben in Deutschland als Warnsignal für den Rest Europas
Politisches Erdbeben in Deutschland erschüttert auch andere Länder. (Bild: dpa) Foto: Sebastian Christoph Gollnow

Im Folgenden:

  • Wie der Wahlerfolg der AfD den CDU-Chef Friedrich Merz in ein Dilemma bringt.
  • Welche wirtschaftlichen und demografischen Faktoren den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt begünstigten.
  • Weshalb der AfD-Erfolg bei Sicherheitsbehörden wegen Verbindungen nach Russland Sorge auslöst.

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Agne Škultinaite

***

Agnė Škultinaitė ist Korrespondentin für internationale Themen und Wirtschaftsumfeld bei Verslo žinios. Sie hat Journalismus sowie internationale Beziehungen und Politikwissenschaft in Vilnius studiert und war vor ihrer Tätigkeit bei Verslo žinios unter anderem für litauische Nachrichtendienste, regionale Medien, ein Ministerium sowie als Auslandsnachrichtenredakteurin bei Delfi tätig.

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