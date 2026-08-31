Wirtschaft

Google-Suche: EU zwingt den Tech-Giganten Alphabet zum Kurswechsel

Google lockert in Europa eine umstrittene Regel, die Medien mit kommerziellen Partnerinhalten in der Suche empfindlich treffen konnte. Der Schritt zeigt, wie stark der Digital Markets Act inzwischen in die Geschäftsmodelle der Tech-Konzerne eingreift. Gleichzeitig stellt auch Apple seine Gebührenregeln um, mit direkten Folgen für Publisher, Entwickler und Digitalunternehmen in Deutschland.