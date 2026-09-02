Politik

CO2-Emissionen: TU München wirft EU falsche Klimavorgaben für Autos vor

Wissenschaftler der TU München werfen der EU "Fehlsteuerung" bei den Klimazielen für Autos vor. Die Kritik zielt darauf, dass in den EU-Klimavorgaben die bei der Herstellung entstehenden CO2-Emissionen nicht berücksichtigt sind. Somit fällt bisher unter den Tisch, wie klimafreundlich oder -schädlich die Produktion war.