Technologie

Deutschland baut 5000 Kampfdrohnen für die Ukraine

Deutschland startet die Serienproduktion Tausender Kampfdrohnen für die Ukraine. Die Waffen sollen weitreichend sein, elektronischen Gegenmaßnahmen widerstehen und bereits Mitte 2027 vollständig geliefert werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.09.2026 13:26
Lesezeit: 2 min
Deutschland baut 5000 Kampfdrohnen für die Ukraine
14.04.2026, Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, M) besichtigt neben Wolodymyr Selenskyj (3.v.r.), Präsident der Ukraine, eine Drohne bei einer Ausstellung von deutsch-ukrainischen Co-Produktionen im Bundeskanzleramt anlässlich der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie weit die neuen Drohnen fliegen können und welche Modelle gebaut werden.
  • Warum Künstliche Intelligenz bei der Abwehr elektronischer Gegenmaßnahmen zum Einsatz kommt.
  • Welche Rolle Auterion und sein ukrainischer Partner Airlogix bei der Produktion spielen.

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