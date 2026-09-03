Politik

KI und Jobs im Umbruch: SPD sucht Antworten auf die Arbeitswelt von morgen

Die SPD-Bundestagsfraktion will klären, wie Politik auf den schnellen Wandel durch Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt reagieren soll. Dabei geht es auch um mögliche Steuern und Abgaben beim Einsatz von KI und Robotik.