Finanzen

Legende Warren Buffett hielt lange am Geld fest – jetzt sorgt er mit einer großen Investition für Aufsehen

Warren Buffett hat jahrelang mehr Aktien verkauft als gekauft und bei Berkshire Hathaway einen gigantischen Geldberg aufgebaut. Nun sorgt der Altmeister mit einer großen Investition in Alphabet für Aufsehen. Experten sehen darin ein starkes Signal: Buffett traut Google offenbar zu, langfristig zu den Gewinnern der KI-Revolution zu gehören.