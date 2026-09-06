Wirtschaft

Billigimporte aus China: Die EU zieht die Zollmauer hoch

Die EU verschärft ihre Zollregeln gegen die Flut kleiner Pakete aus China. Nach dem festen Drei-Euro-Zoll kommt ab November eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von zwei Euro je Paket hinzu. Doch Temu, Shein und andere Plattformen passen ihr Modell bereits an.