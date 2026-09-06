Wirtschaft

Billigimporte aus China: Die EU zieht die Zollmauer hoch

Die EU verschärft ihre Zollregeln gegen die Flut kleiner Pakete aus China. Nach dem festen Drei-Euro-Zoll kommt ab November eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von zwei Euro je Paket hinzu. Doch Temu, Shein und andere Plattformen passen ihr Modell bereits an.
Autoren
Dina Sergijenko-Ramaškevičienė, Rūta Vizbarienė
06.09.2026 05:50
Lesezeit: 15 min
Billigimporte aus China: Die EU zieht die Zollmauer hoch
Die EU erhebt weitere Zölle gegen Billigimporte von Temu, Shein und AliExpress. (Bild: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Wie die EU mit neuen Gebühren den Paket-Tsunami aus China stoppen will.
  • Warum Billigplattformen wie Temu und Shein die neuen EU-Zollbarrieren bereits umgehen.
  • Welche empfindlichen Strafen chinesischen Onlinehändlern bei Verstößen gegen die Zollreform drohen.

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