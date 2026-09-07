Politik

Königsmacher BSW: Wie weit reicht die Nähe zur AfD?

Das BSW galt nach monatelangen Konflikten bereits als politisch angeschlagen. Nun verschafft ihm der Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt überraschend erheblichen Einfluss. Zwischen Abgrenzung, Schnittmengen und ungewöhnlichen Regierungsmodellen stellt sich die Frage: Wie nutzt die Wagenknecht-Partei ihre neue Macht?