Politik

Industrieproduktion in Deutschland geht überraschend zurück

Die deutsche Industrie startet mit einem unerwarteten Dämpfer in die zweite Jahreshälfte. Statt der erhofften Belebung ging die Produktion im Juli zurück, wobei vor allem ein bedeutender Wirtschaftszweig belastete. Ist die konjunkturelle Erholung damit erneut in Gefahr geraten?