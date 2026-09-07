Wirtschaft

Fachkräftemangel: Wer berät die Kunden, wenn 39.000 Verkäufer fehlen?

Persönliche Beratung soll den stationären Handel vom Internet unterscheiden. Doch ausgerechnet beim Verkauf zeichnet sich Deutschlands größte Fachkräftelücke ab. Händler setzen bereits auf Technik, neue Ladenkonzepte und politische Unterstützung. Reicht das, wenn immer weniger Beschäftigte für immer anspruchsvollere Kunden verfügbar sind?