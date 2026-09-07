Finanzen

Droneshield-Aktie nach Kurssturz vor der Trendwende? Es bleiben Risiken!

Die Droneshield-Aktie kämpft nach massiven Kursverlusten um eine Stabilisierung. Technische Kaufsignale und operative Fortschritte wecken Hoffnung, doch es bleiben Risiken, die weiterhin das Vertrauen belasten.
Autor
avtor
Markus Gentner
07.09.2026 11:24
Lesezeit: 2 min
Droneshield-Aktie nach Kurssturz vor der Trendwende? Es bleiben Risiken!
Die DroneShield-Aktie sendet erste Kaufsignale. (Bild: ChatGPT)

Droneshield-Aktie zwischen Erholung und Vertrauenskrise

Die Droneshield-Aktie bleibt trotz operativer Fortschritte unter Druck. Am vergangenen Freitag legte sie zwar 2,6 Prozent auf 1,07 Euro zu - und auch zum Wochenauftakt kann die Droneshield-Aktie aktuell zulegen. Am späten Vormittag verbucht das Papier des australischen Drohnenabwehrspezialisten an der Frankfurter Börse ein Kursplus von mehr als 3,3 Prozent bei 1,10 Euro.

Dennoch: Seit Jahresbeginn weist die Droneshield-Aktie ein Minus von 41 Prozent aus.

Droneshield-Aktienkurs sendet erste Kaufsignale

Vom Allzeithoch hat der Droneshield-Aktienkurs rund -76 Prozent verloren, in den vergangenen zwei Handelstagen aber zeitweise knapp +10 Prozent gewonnen. Die Aktie testete dabei das Tief aus dem November 2025 und tauchte erneut in den strukturellen Supportbereich ein. Für ein höheres Hoch müsste sie 2,34 AUD überwinden. Solange 1,47 AUD bis 1,68 AUD halten, bleibt eine nachhaltige Erholung möglich; darunter droht weiterer Verkaufsdruck.

Der Relative-Stärke-Index liegt bei etwa 41 Punkten in der neutralen Zone. RSI und MACD lieferten im Tageschart schwache Kaufsignale, auf Wochenbasis stehen diese noch aus. Die Elliott-Wellen-Analyse lässt sowohl eine abgeschlossene fünfteilige Abwärtsbewegung als auch ein bullisches Szenario zu. In letzterem könnte sich der Kurs in Welle C befinden und mindestens 6,66 AUD erreichen.

Dennoch notiert die Droneshield-Aktie unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 1,28 Euro. Zum 52-Wochen-Hoch von 3,79 Euro vom 1. Oktober 2025 fehlen 72 Prozent. Zugleich liegt sie rund 30 Prozent über dem am 21. November erreichten 52-Wochen-Tief von 0,8230 Euro.

Rekorderlöse, Verlust und ein halbiertes Kursziel

Der Quartalsbericht zeigte Rekorderlöse von 125,76 Millionen Australischen Dollar, rund 77,5 Millionen Euro, sowie einen Nettoverlust von 32,2 Millionen AUD, etwa 20 Millionen Euro. Zuvor war der Droneshield-Umsatz im ersten Quartal 2025 um 121 Prozent auf 74,1 Millionen AUD gestiegen.

Bell Potter bestätigte nach den Zahlen seine Kaufempfehlung und setzte das Kursziel auf 2,40 AUD beziehungsweise 1,49 Euro. Das entspricht aktuell knapp 40 Prozent Aufwärtspotenzial. Im April hatte der Broker allerdings noch 4,80 AUD beziehungsweise 2,98 Euro genannt, als der Kurs bei rund 2,30 Euro lag. Seitdem verlor der Drohnenabwehrspezialist weit mehr als die Hälfte seines Börsenwerts, während Bell Potter seine Prognose halbierte.

ASIC-Prüfung überschattet Expansion

Über der Droneshield-Aktie hängt weiterhin die ungeklärte ASIC-Prüfung zu Unternehmensmitteilungen und Handelsaktivitäten. Beim Ergebnistermin im August erklärte das Management, vollständig zu kooperieren; mögliche Konsequenzen blieben offen. Nach den Halbjahreszahlen sank die Marktkapitalisierung Medienberichten zufolge um rund 250 Millionen australische Dollar.

Operativ erweitert der Drohnenabwehrspezialist sein Netzwerk. Neue Memoranda of Understanding bestehen mit Intelic, Origin Robotics, Overland AI, Terma, Airspace Link, Parsons und Defenture. Zudem gehört DroneShield mit Anduril, COBS und Nokia zu einem Konsortium für ein europäisches Programm der RE-ARM-2030-Initiative. Eine Vorentscheidung wird im zweiten Halbjahr erwartet.

Im September erschien ein Softwareupdate, das die RF-Erkennungsleistung, Trackingreaktion und operative Einsatzfähigkeit bereits ausgelieferter Systeme verbessern soll. Anfang des Jahres bezog das Unternehmen eine 3.000 Quadratmeter große Produktionsstätte, führte neue ERP- und Vertriebssysteme ein und fertigte im Juni erstmals Hardware in Europa.

WM-Einsatz liefert praktische Referenz

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 unterstützte DroneShield in Kansas City Sicherheitsbehörden bei sieben Mehrfachstandort-Einsätzen. Dabei wurden 184 Drohnendetektionen registriert und 48 nicht autorisierte Drohnen abgefangen. Der Droneshield-Umsatz könnte von solchen Referenzen und Partnerschaften profitieren, doch die Vorlagen nennen daraus noch keine wiederkehrenden Erlöse.

Für Anleger bleibt die Lage widersprüchlich: Die Droneshield-Aktie verbindet operative Expansion mit regulatorischer Unsicherheit. Erste Stabilisierungssignale sind vorhanden, eine bestätigte Trendwende fehlt jedoch. Bis zum Abschluss der ASIC-Prüfung dürfte die Vertrauensfrage die Bewertung der Droneshield-Aktie maßgeblich bestimmen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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