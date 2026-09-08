Finanzen

Zucker-Preis schlägt die Rendite des S&P 500

Der Zucker-Preis ist im August um 21,5 Prozent gestiegen und hat damit den stärksten Monat seit 2010 erlebt. Seit Jahresbeginn liegt die Rendite von Zucker-Futures sogar vor dem S&P 500. Hinter dem Preissprung stehen einige Probleme.
Autor
avtor
Alice Veedla
08.09.2026 11:47
Lesezeit: 6 min
Zucker-Preis schlägt die Rendite des S&P 500
Der Zucker-Preis ist so stark gestiegen wie seit 2010 nicht mehr. (Bild: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum der Zuckerpreis aktuell sogar die Rendite des Aktienindex S&P 500 übertrifft.
  • Wie extreme Hitzewellen und das Klimaphänomen El Niño das globale Zuckerangebot drastisch verknappen.
  • Weshalb hohe Energiepreise die brasilianische Zuckerproduktion zunehmend in den Kraftstoffsektor umleiten.

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Alice Veedla

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Von S&P-500-Renditen über deutsche Landtagswahlen bis zu Moskaus Wirtschaftseliten: Alice Veedla greift bei Äripäev Themen auf, in denen Politik, Märkte und Gesellschaft zusammenlaufen. Ihr Gastbeitrag erweitert den DWN-Blick um eine baltische Einordnung.

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