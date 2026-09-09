Wirtschaft

Chinas Autobauer greifen Europa an

Chinesische Autobauer verkaufen Millionen Fahrzeuge, bauen Fabriken und drängen nach Europa. Viele verdienen dabei wenig, manche schreiben sogar Milliardenverluste. Genau das ist für Europas Hersteller gefährlich: China kauft sich nicht einfach Marktanteile, sondern nutzt Tempo, Skaleneffekte und eine mächtige Lieferkette, um die Regeln der Autoindustrie zu verändern.