Wirtschaft

Chinas Autobauer greifen Europa an

Chinesische Autobauer verkaufen Millionen Fahrzeuge, bauen Fabriken und drängen nach Europa. Viele verdienen dabei wenig, manche schreiben sogar Milliardenverluste. Genau das ist für Europas Hersteller gefährlich: China kauft sich nicht einfach Marktanteile, sondern nutzt Tempo, Skaleneffekte und eine mächtige Lieferkette, um die Regeln der Autoindustrie zu verändern.
Autor
avtor
Marcin Bołtryk
09.09.2026 06:01
Lesezeit: 17 min
Chinas Autobauer greifen Europa an
Obwohl die chinesische Autobauer finanziell verlieren, gewinnen sie über Europas Autoindustrie. (Bild: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum chinesische Autobauer trotz hoher Verluste Marktanteile in Europa gewinnen.
  • Wie das extrem hohe Entwicklungstempo in China die europäische Konkurrenz unter Druck setzt.
  • Welchen strategischen Vorteil die chinesische Dominanz bei der weltweiten Batterieproduktion bietet.

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Marcin Bołtryk

***

Als Absolvent der Journalistik an der Universität Warschau ist Marcin Bołtryk seit 1998 Teil der Redaktion von Puls Biznesu und seit 1999 verantwortlich für die Donnerstagssektion „Transport und Logistik“. Sein DWN-Gastbeitrag verbindet Branchenanalyse mit einem besonderen Interesse an Automobilthemen.

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