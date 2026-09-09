Politik

Chinas plötzliche Ölwende nach ungewöhnlichem Preisgefälle

Der Ölpreis steigt nach neuen Spannungen am Persischen Golf. Gleichzeitig erhöht China wieder seine Rohölimporte und exportiert mehr Ölprodukte. Dahinter steckt ein ungewöhnlich großes Preisgefälle.
Autor
avtor
Jenny Petersson
09.09.2026 18:51
Lesezeit: 6 min
Chinas plötzliche Ölwende nach ungewöhnlichem Preisgefälle
Ölpreis steigt: China nutzt das ungewöhnliche Preisgefälle. (Bild: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum China seine Rohölimporte trotz globaler Spannungen wieder deutlich steigert.
  • Wie ein ungewöhnliches Preisgefälle den asiatischen Raffinerien enorme Gewinnmargen beschert.
  • Weshalb die Ausfälle russischer Raffinerien den weltweiten Handel mit Ölprodukten verändern.

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