Rheinmetall-Aktie erholt: Ist das die Trendwende? Was den Kurs jetzt bewegt!

Rheinmetall-Aktie aktuell auf Erholungskurs: Analystenkommentar stützt den Kurs

Die Rheinmetall-Aktie hat nach mehreren schwachen Handelstagen eine Gegenbewegung gestartet. Ein positiver Analystenkommentar und die angespannte geopolitische Lage sorgten am gestrigen Dienstag für Rückenwind. Der Abstand zu den Höchstständen bleibt jedoch groß, während Anleger neben dem Wachstum zunehmend auf Auftragseingang, Bewertung und Mittelzufluss achten. Mit einem Plus von 3,04 Prozent auf 1.051,80 Euro war die Rheinmetall-Aktie aus dem Xetra-Handel gegangen.

Am Montag hatte das Papier bei 1.016 Euro noch den niedrigsten Stand seit Juli erreicht. Vor Beginn des Mittwochshandels steht damit zunächst die Frage im Mittelpunkt, ob aus der Erholung eine Stabilisierung werden kann. Kurz vor Börseneröffnung am Mittwoch zeigt sich die Rheinmetall-Aktie aktuell auf Tradegate stabil bei 1.50,20 Euro.

Rheinmetall-Aktie profitiert von Analystenlob: Goldman Sachs sieht Bewertungspotenzial

Trotz des Kursgewinns bleibt das technische Bild angeschlagen. Seit dem Schlusskurs von 1.212,40 Euro am 18. August hat die Rheinmetall-Aktie rund 13 Prozent eingebüßt. Allein am vergangenen Freitag war der Kurs um 3,38 Prozent gefallen. Die jüngste Erholung gleicht somit bislang nur einen Teil der vorherigen Verluste aus.

Den wichtigsten kurzfristigen Impuls lieferte eine Einschätzung von Goldman Sachs. Analyst Sam Burgess hält an einem Kursziel von 2.300 Euro fest. Nach seiner Modellrechnung würde sich selbst bei einem ausgesprochen ungünstigen langfristigen Szenario für das Munitionsgeschäft noch ein Wert von 1.450 Euro ergeben.

Die Argumentation zielt auf eine zentrale Sorge des Marktes: Rheinmetalls Gewinne könnten derzeit besonders stark von der hohen Nachfrage nach Munition profitieren und nach einer Normalisierung der Verteidigungsausgaben unter Druck geraten. Goldman Sachs hält die im Aktienkurs enthaltenen Erwartungen offenbar für deutlich vorsichtiger, als es die operative Entwicklung rechtfertige. Der Kommentar verschaffte der Aktie am Dienstag spürbaren Auftrieb.

Unterstützend wirkte zudem die angespannte Lage im Nahen Osten. Verteidigungswerte reagieren häufig sensibel auf geopolitische Entwicklungen, weil diese Erwartungen an staatliche Rüstungsausgaben beeinflussen. Solche kurzfristigen Marktreaktionen ersetzen allerdings keine konkreten Bestellungen und können sich bei einer Entspannung ebenso rasch umkehren.

Operatives Wachstum bleibt stark

Fundamental kann Rheinmetall weiterhin hohe Wachstumsraten vorweisen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 5,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 74 Prozent auf 786 Millionen Euro zu. Die operative Marge verbesserte sich von 12,1 auf 15,0 Prozent.

Der sogenannte Rheinmetall-Backlog erreichte Ende Juni 80,5 Milliarden Euro, nach 56 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Diese Kennzahl umfasst sowohl verbindliche Aufträge als auch erwartete Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen. Die „Nomination“, die klassische Auftragseingänge und neue Rahmenvereinbarungen einschließt, erhöhte sich um 28 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro.

F126-Aus und schwacher Cashflow belasten Rheinmetall-Prognose

Gegenüber diesen Rekordwerten stehen zwei Belastungsfaktoren. Nach der Stornierung des deutschen Fregattenprogramms F126 senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die erwartete operative Marge von rund 19 Prozent blieb zwar bestehen, doch die Entscheidung machte deutlich, dass politische Beschaffungsentscheidungen auch in einem grundsätzlich günstigen Marktumfeld erhebliche Auswirkungen haben können.

Zudem lag der operative freie Cashflow im ersten Halbjahr bei minus 1,62 Milliarden Euro. Rheinmetall begründete dies mit verschobenen Anzahlungen, höheren Forderungen, dem Aufbau von Vorräten und umfangreichen Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten. Für Marktbeobachter wird deshalb wichtig sein, ob sich die angekündigten Zahlungseingänge in der zweiten Jahreshälfte materialisieren.

Neuer US-Auftrag setzt nur kleinen Akzent

Die jüngste Unternehmensmeldung betrifft einen Auftrag der US-Marine. Rheinmetall Canada soll Ersatzkomponenten für mobile Flugzeug-Bodenstartgeräte liefern. Die Auslieferungen sind von Ende 2026 bis Ende 2028 vorgesehen. Der Auftragswert liegt im einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Strategisch unterstreicht der Auftrag die Präsenz des Konzerns auf dem nordamerikanischen Verteidigungsmarkt. Gemessen am Umsatz und am gesamten Auftragsvolumen ist er jedoch zu klein, um die Bewertung der Rheinmetall-Aktie kurzfristig grundlegend zu verändern.

Rheinmetall-Aktie: Bedeutung für Anleger und Marktbeobachter

Die gegenwärtige Lage ist von einer auffälligen Diskrepanz geprägt: Rheinmetall meldet stark steigende Umsätze, Ergebnisse und Auftragsbestände, während die Aktie erheblich unter ihren früheren Höchstständen notiert. Der Markt hinterfragt offenbar stärker, wie schnell sich die langfristigen Rahmenverträge in verbindliche Aufträge und liquide Mittel umwandeln.

Für die weitere Kursentwicklung dürften daher vor allem größere Bestellungen, die Entwicklung des freien Cashflows und die Umsetzung der Jahresprognose entscheidend sein. Analystenkursziele signalisieren zwar teilweise erhebliches Potenzial, sind aber Modellrechnungen und keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung.

Rheinmetall-Aktie stabilisiert sich: Trendwende bleibt ungewiss

Die Rheinmetall-Aktie hat nach ihrer jüngsten Talfahrt eine kräftige Gegenbewegung gezeigt. Positive Analystenkommentare, starke Halbjahreszahlen und ein hoher Auftragsbestand sprechen für die operative Dynamik des Konzerns. Die angepasste Umsatzprognose, der negative freie Cashflow und die Abhängigkeit von politischen Großaufträgen erklären jedoch, warum Anleger trotz des Wachstums vorsichtiger geworden sind. Die Erholung vom Dienstag ist damit ein erstes Stabilisierungssignal, aber noch kein Beleg für eine nachhaltige Trendwende.