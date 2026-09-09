Finanzen

Goldpreis aktuell: Dollar-Schwäche trifft auf neue Zinssorgen – was Gold jetzt antreibt

Am Goldmarkt treffen derzeit gegensätzliche Signale aufeinander: Geopolitische Spannungen stärken die Nachfrage nach Sicherheit, höhere Zinserwartungen drücken auf den Kurs. Die nächsten US-Konjunkturdaten könnten den Ausschlag geben.
Autor
avtor
Markus Gentner
09.09.2026 09:18
Lesezeit: 1 min
Goldpreis aktuell: Dollar-Schwäche trifft auf neue Zinssorgen – was Gold jetzt antreibt
Der Goldpreis erholt sich, doch Zinssorgen bremsen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum steigt der Goldpreis trotz wachsender Zinssorgen?
  • Wie bremst die Aussicht auf eine Fed-Zinserhöhung den Goldkurs?
  • Welche Rolle spielt der schwächere US-Dollar für das Edelmetall?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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