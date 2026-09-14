Politik

Eisbrecher und Rohstoffe: Europas Pläne für die Arktis

Europas hoher Norden rückt sicherheitspolitisch und wirtschaftlich ins Zentrum. Mehrere EU-Staaten planen neue Investitionen, engere Kooperationen und stärkere Präsenz in der Arktis. Besonders Eisbrecher könnten entscheidend werden. Doch der Wettlauf mit Russland, China und den USA birgt erhebliche Risiken.