Politik

Sie kennt Russland von innen. Jetzt sieht sie, dass sich um Putin etwas verändert

Wladimir Putin kontrolliert Russland weiterhin fast vollständig. Doch unter der Oberfläche wächst Unruhe: Benzinkrisen, brennende Lager, Bankabhebungen und Zweifel in Teilen der Elite zeigen, dass das System unter Spannung steht. Russland-Kennerin Tatjana Stanovaja erklärt, warum Putin zugleich stark und geschwächt sein kann.