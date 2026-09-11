Politik

Sie kennt Russland von innen. Jetzt sieht sie, dass sich um Putin etwas verändert

Wladimir Putin kontrolliert Russland weiterhin fast vollständig. Doch unter der Oberfläche wächst Unruhe: Benzinkrisen, brennende Lager, Bankabhebungen und Zweifel in Teilen der Elite zeigen, dass das System unter Spannung steht. Russland-Kennerin Tatjana Stanovaja erklärt, warum Putin zugleich stark und geschwächt sein kann.
Autor
avtor
Louise With
11.09.2026 16:00
Lesezeit: 13 min
Sie kennt Russland von innen. Jetzt sieht sie, dass sich um Putin etwas verändert
Laut einem russischen Experten zeigen sich erste Risse im Regime von Präsident Putin. (Bild:dpa) Foto: Pavel Bednyakov

Im Folgenden:

  • Warum die russische Elite zunehmend an der strategischen Vision von Wladimir Putin zweifelt.
  • Wie sich das Machtgefüge zwischen Technokraten, Wirtschaftsführern und dem russischen Sicherheitsapparat verschiebt.
  • Weshalb Russlands Präsident trotz uneingeschränkter Macht institutionell geschwächt ist.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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