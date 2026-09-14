Politik

Nach Orbans Abwahl: Deutschland und Ungarn wagen politischen Neustart

Der Machtwechsel in Budapest eröffnet ein neues Kapitel im deutsch-ungarischen Verhältnis. Geplant sind engere Kooperationen bei Energie, Kultur und Rüstung sowie neue diplomatische Begegnungen. Ob daraus eine dauerhafte Partnerschaft entsteht, muss sich jedoch erst noch zeigen.