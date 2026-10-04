Finanzen

800 Milliarden Dollar für KI: Was passiert mit der Börse, wenn das größte Technologierennen langsamer wird?

Die größten US-Techkonzerne investieren in diesem Jahr fast 800 Milliarden Dollar, vor allem in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur für KI. Gleichzeitig warnen führende Entwickler vor einem zu hohen Tempo. Für Anleger entsteht damit ein heikler Widerspruch: Was passiert mit Aktien, Anleihen und Rechenzentren, wenn die größte Technologiewette der Gegenwart plötzlich langsamer wird?